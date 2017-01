Akár 2 TB-os memóriakártyát is kezel a Nintendo Switch

Egyelőre nem létezik 2 TB-os microSDXC, de ha lesz, a Nintendo Switch támogatja majd.

A Nintendo megerősítette, hogy a közelgő Nintendo Switch konzolja támogatja a microSDXC memóriakártyákat, ráadásul akár a 2 TB-os változatokat is kezeli.

A gond az, hogy 2 TB-os microSDXC-k egyelőre nincsenek forgalomban - a Nintendo ugyanakkor leszögezte, hogy amint megjelennek, máris használhatóak lesznek a konzollal.

A jelenleg elérhető legnagyobb microSDXC kapacitása 256 GB, átlagosan 200 dollárért lehet egy ilyet megvenni.

A Nintendo Switch 32 GB belső tárhellyel érkezik. Mivel ennek egy részét a konzol operációs rendszere lefoglalja, ezért különösen fontos, hogy lehessen a helyet bővíteni - a The Legends of Zelda: Breath of the Wild ugyanis egymagában 13,4 GB-os letöltést jelent. Aki tehát digitálisan szeretne majd vásárolni, annak égető szüksége lesz egy microSDXC kártyára.