Mennyi pixelre van szükséged?

A monitorok és notebookok piacán is tombol a pixel-többszörözési láz, de vajon melyik felhasználáshoz mennyi pixel az ideális? Felbontás-soroló.

A 4K-felbontás néhány év alatt az elérhetetlenből általánossá vált, bár sokáig úgy tűnt, a PC-k világába nagyon lassan jön majd csak el a full HD-nál négyszer nagyobb felbontás. Annak ellenére, hogy ma már 100 ezer forint környékén kapunk ilyen, 3840×2160-as felbontású monitort, még nem biztos, hogy mindenkinek ezt érdemes választania. Körülnéztünk, melyik felhasználáshoz mi az ideális.





Munka

A munka sokféle lehet: akár egyszerű szövegszerkesztés és táblázatkezelés, akár dtp-s munkák, videoszerkesztés stb. Éppen ezért monitort is úgy érdemes választani, hogy mennyi adatnak kell a kijelzőn látszania. Ha tényleg csak szöveget szerkesztünk, abból sem túl sokat, egy full HD-s monitor ideális 22-24 colos átmérővel, 16:9-es képaránnyal. Arra figyeljünk, hogy a kékfény-kibocsájtás és a fogyasztás alacsony legyen: ilyen monitort már 40-50 ezer forintért kapunk mondjuk AH-IPS panellel.







Ha nagyon sok szöveget szerkesztünk, táblázatokat bújunk egész nap és sok-sok füllel dolgozunk a böngészőben, érdemes lehet két monitort beszerezni - ez ideális munkára és a Windows is jól kezeli a több asztalt. Ha ez a megoldás nem tetszik, még a 21:9-es monitorokat is érdemes számításba venni, ahol szintén nagyon sok adat elfér egymás mellett és a kávával sem lesz gondunk. Ez a képarány szintén ideális lehet kép- és videoszerkesztéshez, így az idővonal kellően hosszú lehet, a vezérlőpanelek pedig a kép mellett, oldalt kényelmesen elférnek. Az olcsó 21:9-es monitorok 2560×1080-as felbontásban, a drágábbak 3440×1440 pixellel dolgoznak.







Multimédia

Szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz ideális lenne a 21:9-es képátló, mondván a legtöbb film is ezt használja, azonban a valóságban ez nem teljesen igaz. A sorozatokat, a DVD-n, Blu-ray-en, streamen érkező filmek nagy részét 16:9-re vágják meg, ezek pedig vagy nagyon rosszul mutatnak 21:9-re kihúzva, vagy egyszerűen fekete marad a monitor két oldala. Ilyenkor a 16:9-re behúzott film képátlója máris sokkal kisebb, ami nem feltétlenül ideális. Ugyanakkor böngészéshez, levelezéshez stb. megint ideális lehet a nagyobb felbontás, akár a 4K is. Ha tényleg csak ezekre, illetve filmnézésre használjuk PC-nket, a 4K-s panelt egy egyszerű videokártya is képes meghajtani. A sokkal élesebb kép, nagyobb asztal ideális, ráadásul a Windows 10 skálázása is szuper. Persze 4K-s felbontáshoz a 24 colos képátló már kissé kevés, érdemesebb 27-28 colban gondolkodni és ragaszkodni az IPS/PLS panelhez.







Játék

A legerősebb gép játékhoz kell, azonban a 4K-s felbontás még mindig nagyon megterhelő egy megfizethető PC számára, ezért UHD monitort csak az válasszon játékra, aki nagyon-nagyon erős PC-t tud mögé tenni. Ha szeretnénk egy 80-100 ezer forintos VGA-val is elérni a 60+ fps-t, inkább WQHD-felbontásban gondolkozzunk. Itt már megfizethető áron kapunk olyan monitort, ami adaptív képfrissítési technológiát is támogat és a VSYNC 60 Hz-nél magasabb - mondjuk 144 Hz-es. Ezek a modellek még kissé drágák, ha G-Syncet szeretnénk, az ár is igen magas (akár 200+ ezer forint), de FreeSync-támogatással már 150 ezer forint alatt is találunk jó monitorokat. Sok ilyen példány még TN-paneles, de ezek jobb minőségűek, azonban ha tehetjük, érdemesebb IPS/PLS/VA kivitelt választani.







Ha ennyit nem szeretnénk költeni, a 60-75 Hz-es, FreeSync-támogatással érkező modellek között nézzünk körül. Ha gyengébb a VGA-nk, a full HD-is elegendő lesz felbontásból, viszont játékhoz érdemes a képátlót feltornázni: nyugodtan választatunk 27 colos monitort, a pixelesedés nem lesz annyira zavaró játék alatt, a nagyobb méret pedig jelentősen megdobja a játékélményt.







Ha ennél többet is hajlandóak vagyunk monitorra áldozni, a gépünk is erős és az asztalunkon is van hely, a 21:9-es gamer monitorokat érdemes megnézni. Ezek legtöbbször már íveltek is, ami iszonyatosan jól néz ki és nagyon megdobja a játékélményt. A panel IPS-es, a képfrissítés 100+ Hz-es, van FreeSync/G-Sync és rengeteg extra is. Persze az árak nagyon magasak és nem minden játék képes még tökéletesen kezelni a 21:9-es képarányt.



Nektek milyen monitorotok van és milyet szeretnétek?