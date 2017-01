Vigyáz a szemeidre a BenQ új monitora

Az EW2770QZ egész nap automatikusan állítja a fényerőt és a színhőmérsékletet is.

A BenQ bemutatta az EW2770QZ prémium monitorát: a 27 hüvelykes képernyő QHD-s (2560 x 1440-es) felbontást használó IPS panelre épít, Brightness Intelligence Plus technológiával.

A Brightness Intelligence Plus egy olyan szenzort vet be, amely folyamatosan érzékeli a környezeti fényerőt és a színhőmérsékletet.

A felhasználó szemeinek a kímélése és az optimális képminőség érdekében a nap folyamán állandóan, valós időben állítja a panel fényerejét és színhőmérsékletét, igazodva az otthoni meleg fényekhez, a nap közbeni hideg fényekhez vagy éppen a napfényhez.

Mivel a megjelenő tartalomra is figyel a monitor, ezért a fényerőt ilyen megközelítésben is tudja állítani, és még csökkentett fényerőnél is játszik a színárnyalatokkal és a szaturációval.

Az EW2770QZ egy 8-bites IPS panelt használ, az sRGB 100 százalékát fedik le a színei. Természetesen villódzásmentes, alacsony a kékfény-kibocsátása, vagyis az irritációt a lehető legjobban segít elkerülni. Rögzíthető továbbá falra, vannak hangszóró, HDMI és DisplayPort csatlakozói.