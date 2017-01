A Huawei P10 is február 26-án jöhet

Minden jel arra utal, hogy a P10 és a P10 Plus érkeznek a Huawei február 26-i rendezvényén.

Az okostelefonok piacán igazán élénk hónapokra számíthatunk, a legtöbb idei zászlóshajó márciusban és áprilisban kerülhet a boltok polcaira. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon sok mutatkozik majd be a 2017-es MWC-n.

Hirdetés

Azt már tudjuk, hogy február 26-án látjuk meg az LG G6-ot, illetve a Nokia meglepetését. Most pedig az is kiderült, hogy a Huawei is aznap tart egy rendezvényt.

Azt ugyan nem árulta el a Huawei, hogy miről, de a várakozások alapján a P10 és a P10 Plus mutatkoznak be.

A Huawei P10 állítólag 5,5 hüvelykes kijelzőt kap QHD-s felbontással. A Kirin 960-as SoC-t egy Mali-G71 MP8 GPU kíséri majd, 6 GB RAM-mal és dupla hátlapi Leica kamerával. A P10 Plus abban tér majd el, hogy lekerekített szélű kijelzője lesz.