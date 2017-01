Itt a szappanálló okostelefon

A Kyocera új okostelefonja a szappannak és a forró víznek is ellenáll.

A Kyocera már korábban is mutatott mosható okostelefont, azonban most úgy döntött, hogy bemutat egy újabbat.

Az új Rafre szintén nem a specifikációival hódítana, hanem a különleges tudásával. A készülék ugyanis szappannal mosható, és nedvesen is használható.

Még jobb, hogy a forró víznek is ellenáll, tehát ideális digitális társ a kádban is. Még főzős appot is telepítenek rá gyárilag, amit kézmozdulatokkal lehet vezérelni.

A Rafre 5 hüvelykes, 720p-s kijelzőt kapott, 2 GB RAM-mal és 16 GB tárhellyel. A 13 megapixeles hátlapi kamerát egy 5 megapixeles előlapi egészíti ki.

Az eszköz Android 7.0-t futtat, az akkuja 3000 mAh-s. Talán a tulajdonságait tekintve nem is olyan meglepő, hogy Japánban forgalmazzák.