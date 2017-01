A PC-lassulás rejtett okai

Nem úgy muzsikál a géped, mint a barátod hasonló konfigja? Cserbenhagy a gamer PC játékok alatt vagy 2 percig tölt a Windows SSD-ről? Ezek lehetnek az okok.

Végtelenül idegesítő, amikor kiderül, hogy nem a teljes sebességén használjuk gépünket. Például egy ismerősünk átjön, akinek hasonló a PC-je és megdöbbenve szól, hogy bizony nála jobban mennek a játékok, szoftverek. Az is előfordulhat, hogy egyik napról a másikra a megszokott programok már nem úgy indulnak és futnak, pedig semmit nem telepítettünk, semmit nem építettünk át. Mire lehet ilyenkor gyanakodni? A hiba oka sokszor egészen rejtett és összetett is lehet.





Hűtés

Az egyik gyakori oka a lassulásnak az elégtelen hűtés. Ha például gyári hűtést, rosszul szellőző, évek óta ki sem nyitott házat használunk, esetleg notebookunkkal dolgoztunk poros, koszos helyen. Ha a processzorhűtő lamelláit por lepte, esetleg a ventilátor teljesítménye romlott le jelentősen, a gép még nem biztos, hogy le fog fagyni, helyette a CPU egy bizonyos hőmérséklet felett egyszerűen visszavesz az órajelből, nem kapcsol turbó módba, csökkenti a feszültséget és csökkentett teljesítményen futtatja az alkalmazásokat. Sokan nem hiszik el, amíg nem látták saját szemükkel, de bizony egy jó hűtővel a CPU tovább képes Turbó módban futni, így a számításigényes feladatok alatt sokkal jobban teljesít.







BIOS/UEFI

Az UEFI-ben is érdemes körülnézni. Néha a frissítés éppen teljesítményjavulást hoz, de rengeteg olyan PC van, ahol egyszerűen az alapértelmezett beállítások fogják le a rendszer teljesítményét. Például a Turbo mód le van tiltva, a C-állapotok nincsenek megfelelően engedélyezve (energiatakarékosság miatt érdemes aktiválni), vagy mondjuk a memória beállításait ismerte fel rosszul a BIOS. Ha éppen rendszer-újratelepítésnél vagyunk, nem árt az UEFI-re is átváltani a hagyományos, CSM-módról, így valamivel gyorsabb indulást és biztonságosabb gépet kapunk.







Windows, appok

A lassulást természetesen legtöbbször nem is hardver, hanem szoftver okozza. Például egy-egy szolgáltatás beragad a háttérben és lefojtja a CPU-t, vagy túl sok memóriát emészt fel. Tipikus RAM-zabálók a böngészők és a háttérben induló, a tálcaikonok mögé rejtőző segédprogramok. Amikre nincsen végig szükségünk, azokat tiltsuk le, ezzel máris sokat gyorsíthatunk gépünkön. A TEMP mappákat is ürítsük és a böngészőt is érdemes néha kipucolni. A pluginek között is sok olyan akad, amik ugyan hasznosak, de borzalmasan lefogják a Chrome-ot vagy Firefoxot.







Ha a Windows tölt be lassan, nézzük meg, mik indulnak automatikusan a rendszerrel és ezeknek a számát csökkentsük. Egy másik klasszikus rendszerfék a régi, elavult és rossz driver. Hírhedten komoly, akár 1-2 perces megtorpanást tud okozni például egy rossz Ethernet driver, de hasonló igaz a hibás Wi-Fi meghajtószoftverekre is.