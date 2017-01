Csoportos hívással frissülhet a FaceTime

A pletykák alapján az iOS 11-ben érkezik meg a csoportos hívás funkció.

Az Apple-nek többek között Izraelben is sok mérnöke van, akik pedig most elindítottak egy pletykát: állítólag hamarosan frissül a FaceTime.

Hirdetés

A FaceTime egészen pontosan egy új funkciót kapna az iOS 11-ben, a csoportos hívást. Ez lehetővé tenné az iOS-es felhasználóknak, hogy élőben streameljenek csoportoknak, ne csak egy emberrel beszélgessenek.

Mivel a funkcióra sok üzenetküldő már rég képes - a Skype és a Facebook Messenger is támogatja -, ezért az Apple-nek is frissítenie kell, ha lépést akar tartani. A FaceTime kamera utoljára 2015-ben frissült az iPhone 6S és az iPhone 6S Plus érkezésekor, amikor az előlapi kamera 1,2 megapixelesről 5 megapixelesre fejlődött.

Természetesen nem lenne meglepő, ha idén is fejlődne az előlapi kamera, mondjuk 8 vagy 12 megapixelesre - elvégre sok androidos rivális már 16 megapixeles előlapi szenzorral dolgozik.