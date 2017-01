Ingyenes és hivatalos HD textúracsomagot kap a Fallout 4

A Bethesda szerint például a Radeon RX 490 ideális videokártya a csomaghoz.

Hétfő délután a Bethesda bejelentette, hogy valamikor a jövő héten újabb ingyenes frissítés érkezik az óriási sikert aratott Fallout 4-hez. Az 1.9-es patch jóvoltából hivatalos támogatást kap a Sony Playstation 4 Pro konzol: növekedni fog a hardveren a vegetáció, az objektumok és az NPC-k kirajzolási távolsága, szebbé válik a godray effekt, továbbá 1440p-re emelkedik a játék renderelésekor használt felbontás.





Hirdetés



A PC-s játékosok sem maradnak ki a jóból, ugyanis az 1.9-es javítással együtt elérhetővé válik egy opcionális, 58 GB letöltési méretű, hivatalos HD textúracsomag. A gigászi felbontású textúrák használatához komoly számítógépre lesz szükség: a kiadó Intel Core i7-5820K vagy erősebb processzort, 8+ GB memóriát, továbbá egy 8 GB-os NVIDIA GeForce GTX 1080 videokártyát ajánl az ideális sebességhez. A bejelentés eredeti verziójában az AMD térfeléről a Radeon RX 490 használatát javasolta a vállalat, minden bizonnyal az első Vega 10 chipes grafikus kártyára gondoltak az illetékesek.







A játék Xbox One-os verziójához is megérkező patch a fentieken túlmenően minden platformon újításokat fog bevezetni a modtámogatásban, sajnos a vonatkozó fejlesztésekről csak a jövő héten számol majd be a kiadó. Egyelőre nem tudni, hogy a Fallout 4 következő javítása általános jellegű bugokat is orvosol-e majd, többek közt a Radeon kártyáknál és a textúráknál tartva ideje lenne már megoldani az AMD GPU-kon az 1.3-as patch óta jelentkező, szivárványszínű textúrák problémáját.



(Forrás: GameStar, Bethesda)