Letölthető az első Postal forráskódja

A játékfejlesztés és a C++ iránt érdeklődők számára lehet érdekes a csomag.

"Az amerikai társadalom három legrosszabb dolga Marylin Manson, a Calvin Klein alsógatya-reklámok, és a Postal videojáték" - hirdeti büszkén Joe Lieberman volt connecticuti szenátor szavait a Running with Scissors fejlesztőcég webhelye. Az 1997-ben piacra került Postal ugyan az ESRB korhatárbesorolási rendszer létrehozása után és pár héttel az első Grand Theft Auto előtt került piacra, ám a maga idején nagy botrányt keltett az erőszakosságával, a morbid humorával. Összesen 14 országban tiltották be a forgalmazását.





Hirdetés



Nagyjából egy évvel ezelőtti ígéretének végre eleget téve az RWS most GPL2 licenc alatt végre elérhetővé tette a Postal forráskódját a BitBucketen, és valamilyen okból nagyon szeretné, ha egy motivált személy átportálná a SEGA Dreamcastre.







A játék C++ nyelven íródott, a kódbázis a kérdéses nyelv és a játékfejlesztés iránt érdeklődők számára lehet érdekes. A programozók utoljára a Microsoft Visual C++ 6.0 fejlesztőkörnyezetet és compilert használták a munka során, így nem világos, hogy az éppen aktuális Visual C++ 2015 Community Edition alatt fordítható-e módosítás nélkül a projekt.



(Forrás: Engadget, RWS, BitBucket)