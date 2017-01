Mire elég 1 TB tárhely?

Te mihez kezdenél egy hatalmas méretű online tárhellyel? Mutatunk néhány felhasználási lehetőséget.

Egyre több adatot termelünk és fogyasztunk. Egyre szűkösebbnek tűnnek a néhány száz GB-os háttértárak, miközben tíz évvel ezelőtt még gond nélkül megelégedtünk egy 500 GB-os merevlemezzel. Azóta viszont jelentősen nőtt a videók, a fényképek, a szoftverek és a dokumentumok mérete is, ráadásul szerencsére a tárolók és a felhő tárhelyek is jelentősen növekedtek. Az Office 365 részeként például 1 TB OneDrive tárterülethez juthatunk. Mire elég ez az adatmennyiség?



- körülbelül 10 ezer zeneszám

- több mint 100 mozifilm

- 70 ezer fotó (a teljes családi album)

- egymillió dokumentum tárolására



Így megoldható a fontos dokumentumaink adatmentése, és ami ennél is fontosabb: a nélkülözhetetlen fájljaink e módszerrel mindig velünk lehetnek. A OneDrive ezen felül több kellemes meglepetést is tartogat, melyeket bűn lenne nem kihasználni. Mivel felhőalapú szolgáltatásról van szó, így senkit sem fog váratlanul érni, hogy bármilyen böngészőből elérhető a személyes tárhely. Az már azonban nagyobb meglepetés, hogy a böngészőablakban a bal felső pontokra kattintva a OneDrive-on felül további nyolc szolgáltatást érünk el, melyek egymással is szoros kapcsolatban vannak. Ezek között ott a Microsoft-fiókhoz tartozó levelező, egy címtár, naptár, valamint egy komplett, böngészőben használható Office. Ez utóbbi teljesen ingyenes még azoknak is, akik nem rendelkeznek Office 365-előfizetéssel. A jobb sarokra is érdemes rápillantani, mert itt a Skype szolgáltatást találjuk, csupán a kis szövegbuborékra kell kattintanunk.

