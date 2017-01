Segítség! Zsarolóvírus került a gépemre

Mit tehetünk, ha már beütött a baj, a zsarolóvírus bejutott és titkosította fájljainkat? Fizetés helyett ezeket tehetjük.

Tegyük fel, hogy oda kattintottunk, ahová nem kellett volna, vagy bedőltünk egy levélnek, ami azt mondta, nyertünk pár millió Eurót, vagy megnyitottunk egy csatolt fájlt, ami ráadásul .exe volt - akárhogy is, egy kártevő bejutott és kb. 1 perc alatt titkosította is minden fájlunkat, a rendszert pedig kicsit átszabta, hogy ránk ijesszen és megzsaroljon.





Az első sokk után

A Windows háttér immáron egy figyelmeztetés, hogy hol, hogyan és mennyit kell fizetnünk, ha szeretnénk visszakapni fájljainkat. Ha ezen a vonalon indulunk el, visszakaphatjuk fájljainkat, de készüljünk fel arra, hogy kb. 200-500 Eurót kell fizetnünk. Ehelyett inkább próbáljunk meg más megoldás után nézni és minél kevesebbet pánikolni.







Irtás és visszaállítás

Sajnos nem minden zsarolóvírusra fogunk megoldást találni, de mindenképpen érdemes rákeresni a gépünkre bejutott példányra - a vírusirtós cégek gőzerővel dolgoznak azon, hogy a legtöbb ilyen titkosítóprogram mesterkulcsát vagy algoritmusát megfejtsék. Ha ezt megtaláljuk, a segédprogram vagy leírás alapján oldjuk fel a titkosítást elrabolt fájljainkon. Előfordulhat, hogy ehhez még a vírus által biztosított programot kell használnunk a megfelelően generált kulccsal, de az is lehet, hogy a vírusirtó cég saját szoftvert készített a fájlok kikódolásához. Utóbbi esetben általában az irtást is elvégzi a program, ami némileg kényelmesebb.







Ha nincsen mesterkulcs, kulcsgenerátor vagy megfelelő hatástalanító program, először is le kell szednünk a kártevőt a gépünkről, máskülönben minden visszaállított fájl, csatlakoztatott meghajtó és egyéb eszköz is áldozatául esik a zsarolóvírusnak. Ehhez indítsuk újra a gépet csökkentett módban, majd itt egy külső USB kulcsról futtassunk hordozható, telepítést nem igénylő irtóprogramot. Erre például jól használható a Malwarebytes Anti-Malware eszköze, ami a legtöbb ilyen kártevőtől megszabadít minket. Fontos, hogy a kártevő nevét jegyezzük fel.







Ha gépünk már teljesen tiszta és a netre kapcsolódva, normál módban indítva és komplex vírusirtóval ellenőrizve is teljesen eltűnt a kártevő minden tárolónkról, kezdődhet a fájlok visszaállítása. Itt akinek volt rendszeresen elvégzett biztonsági mentése, most felsóhajthat és vállon veregetheti magát: mindössze a másolás ideje alatt visszakapja fájljait. Ha ilyen nem volt, sajnos hosszú lesz a veszteséglista, de legalább a katasztrófánkból okulva változtassunk és a még erősebb védelem mellett a rendszeres biztonsági mentést is aktiváljuk.



Titeket talált már meg zsarolóvírus?