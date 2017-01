Tölthető a számítógépes Google Chrome 56

Funkcionális és biztonsági fejlesztéseket is kapott a friss kiadás.

Röviddel a Mozilla Firefox 51 tegnapi kiadása után most a Google böngészőjét használókhoz is megérkezett az idei első nagy szoftverfrissítés. Az egyelőre csak számítógépekre elérhető Chrome 56 legnagyobb funkcionális újításainak a WebGL 2 grafikus környezet támogatása és a FLAC hangfájlok natív lejátszása mondható, ezek mellett pedig Android / Chrome OS / Mac platformokon elérhetővé vált a Web Bluetooth API is.





A friss főverzióval a Google folytatja az Adobe Flash plugin háttérbe szorítását: amikor a felhasználók egy korábban még nem látogatott - és persze a Flash-t meghívni próbáló - webhelyet töltenek be, akkor a böngésző nem lesz hajlandó automatikusan futtatni a beépülőt, a netezőknek egyszer mindenképp jóvá kell hagyniuk manuálisan a bővítmény elindítását. További biztonsági újítás, hogy a HTTP-t használó bejelentkező oldalak esetén a böngésző címsorában megjelenik egy figyelmeztetés, miszerint nem biztonságos az adatkommunikáció.



A Google illetékesei stílusosan 56 sebezhetőséget szüntettek meg a Chrome 56-ban.



(Forrás: 9to5Google, Bleeping Computer)