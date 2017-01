Erőre kap a Daydream

Az HTC Vive dizájncsapatának első embere a Google-höz igazolt, miközben a fejlesztők már maguk is feltehetnek daydreames appokat a Play Áruházba.

Hugo Barra Facebookhoz igazolása mellett más érdekes események is zajlanak a színfalak mögött - például Claude Zellweger, az HTC Vive dizájncsapatának első embere (az okostelefonos dizájnnyelv fejlesztésében is nagy szerepe volt) a Google-höz igazolt, a Daydream platformon dolgozik majd.

Az HTC is megerősítette Zellweger távozását, ami fájó pontnak számít a cégnél. 2014-ben a régi dizájnfőnöke, Scott Croyle távozott a Nextbit miatt, egy évvel azután az utódja, Jonah Becker a Fitbithez igazolt. Zellweger volt a két másik ember mellett a harmadik, aki anno a One & Co dizájncéget elindította - ezt vette meg 2008-ban az HTC.

Az HTC okostelefonos irányzata a változás miatt valószínűleg nem módosul, elvégre Zellweger inkább már a Vive VR-headseten dolgozott.

A hosszú kísérletezések során gyűjtött tapasztalataival a Google Daydream View VR-headsetei még tovább fejlődhetnek.

A Daydream ráadásul hamarosan még jobban beindulhat, ugyanis a Play Áruházba már a fejlesztők maguk is tölthetnek fel daydreames appokat.