Computex 2017: a QNAP-nál jó dolga van az adatainknak

Sőt, a videóinknak is, de a YouTube-ra, Twitchre élőzők szintén örülhetnek egy új fejlesztésnek. Ráadásul újra előkerült egy már eltűntnek hitt hardverelem, az optikai meghajtó.

Sok érdekes újdonsággal készült a tajpeji kiállításra a QNAP is: itt lehetett például először megtekinteni a Ryzen processzorra épülő új NAS-t. A TS-1277-hez nagyon jó választásnak tűnik az AMD rendszerchipje, ugyanis ezt eleve nem annyira játékok futtatására, mint inkább olyan alkalmazások kezelésére tervezték, amelyek több szálon futnak és rengeteg CPU magot képesek egyszerre leterhelni. Így ugyanis sokkal hatékonyabb a sok kliens egyidejű kiszolgálása, vagy épp az egymás mellett futtatott több virtuális gép kiszolgálása.

Hirdetés

Olyan Intel Core i5 és i7 processzorral szerelt NAS is elérhető már a QNAP kínálatábna, amelyen már Thunderbolt 3 port található, a 10 gigabites portból kapásból kettő. A perifériák kezelése és az adatátvitel sebessége szempontjából ez sem elhanyagolható előny.

Az olyan, elsősorban otthoni és kisirodai felhasználásra szánt adattárolók, mint a TS-453B, új dizájnt kaptak: a négyfiókos egység esztétikus, lekerekített külsővel érkezik, már Thunderbolt 3 porttal a gépházon. Bármennyire is otthonra tervezett modell, mégis ráfért egy bővítőhely, amelybe később például 10 gigabites kártyát, vagy egy gyorsabb adatelérést eredményező SSD-t is tehetünk.

Ha árban kicsit lejjebb keresgélnénk, még mindig jóféle választékot találunk. A TS-431X2 és a TS-431P2 szintén négylemezes eszközök, közülük az X2-ben már 10 gigabites porttal rendelkezik. Még a jóárasított P2-ben is négymagos ARM processzor dolgozik, memóriáját pedig akár 8 gigabájtig növelhetjük, ezért az adatmentés és fájlszinkronizálás mellett akár multimédiás tartalmak streamelése is kiválóan megoldható róla.

A 7. generációs Intel Core i5 és i7 processzorokra épülő TVS-882BR érdekessége az, hogy optikai meghajtót is kezel, ezáltal akár Blu-ray melezeket is használhatunk, vagy ha DVD-re szeretnénk írni adatainkat, azt is megtehetjük. Az M-Disc kompatibilitás miatt 50, 100, vagy akár később 200 gigabájtos lemezenkénti kapacitás is elérhető, és akár ezer évig is biztonságban tudhatjuk az ide mentett adatainkat.

Nem csak hardveres újdonságokat láttunk, hanem többek között egy új streaming alkalmazást is: a DJ2 Live egy olyan privát stream-szerver szolgáltatást kínál, amivel könnyedén, valós időben transzkódolva tudunk YouTube-ra vagy Twitchre videós tartalmat küldeni. Így már nincs szükség például arra, hogy ha egy játékot szeretnénk "lájvozni", akkor a játékot futtató gép mellett egy másik PC is szükséges legyen a transzkódoláshoz, elég csak a NAS-nak továbbítani mindent, az pedig elvégzi a szükséges feladatokat.