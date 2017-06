Tápos hardverek – az FSP-nél jártunk

Láttál már sárkánynak kinéző tápegységet? És olyat, amelyik tele volt vízzel? Mi láttunk és meg is mutatjuk nektek, na meg egy trendi, de szokatlan tartalmú táskát és egy olyan notebook töltőt is, amihez nem kell fali konnektor! Videó!

Akárcsak egy amerikai étteremnél, élénk kék színű neonfelirat világítja meg az FSP fekete standját, ahol izgalmas komponensáradat várt minket. A kiemelt, új PC-s termékek mellett akadt néhány komolyabb felhasználásra szánt eszköz is, továbbá jó néhány moddolt ház, amelyekben új megvilágításba kerültek az FSP eszközei.

Erős felhozatal

Az új termékek sorát a Twins tápegység nyitja, ami nem más, mint egy hagyományos, ATX/PS2 méretű tápegység, amibe két, komplett tápmodult szereltek a mérnökök. Ennek hatalmas előnye, hogy míg normál ATX házba is beszerelhető, megkapjuk a szerverek világában ismert redundanciát. A két darab 700 wattos modul ugyanis párhuzamosan, egyszerre dolgozik, ami azt is jelenti, hogy a terhelés eloszlik, azonban amint az egyik modul meghibásodik, a másik - mindenféle kihagyás nélkül - átveszi a szerepét és egyedül teljesít szolgálatot. Ezzel biztosítható a tökéletes, 24/7 üzem, illetve ehhez szorosan kapcsolódik a vezérlőszoftver, amely monitorozza a két tápmodul működését és sok értékes statisztika mellett hiba esetén riasztja is a tulajt vagy rendszergazdát, hogy cserélni kell a meghibásodott modult.

A másik tápegység a moddereket, tuningolókat célozza, már csak azért is, mert 1,2 kW teljesítmény leadására képes. Annak érdekében, hogy ez ne járjon extrém hőtermeléssel, az FSP a BitsPowert hívta segítségül, aki egy komplett vízhűtő kört integrált a Hydro PTM+ tápegységbe. Ezzel a hűtéssel az extra - egyébként csendes - ventilátorra nincs is szükség, sőt, ha arra van szükség, 1,4 kWattig tuningolhatjuk is a tápegységet! A Hydro szériában egyébként 550 Wattól indulnak modellek, ezek jelentősen olcsóbbak, miután a belső felépítésük megegyezik a PTM+ modellével, csupán a vízhűtő blokk hiányzik belőlük.

A Dagger ismét megmutatta magát a kiállításon és mi még mindig nagyon rajongunk érte: a miniatűr, SFX méretű tápegység 80 Plus Gold minősítésű, vagyis hatásfoka szuper, így a kisebb ventilátor ellenére teljesen néma csendben képes dolgozni még akkor is, ha 600 wattnyi teljesítményt kell leadnia. A táp emellett moduláris, ennek köszönhetően kisméretű PC-khez ideális, mert csak a ténylegesen szükséges kábeleket kell bekötnünk.

A Windale 4 és Windale 6 CPU-hűtőket végre testközelben is megvizsgálhattuk - míg a kisebb modell alacsony árával csábít, addig a nagyobb modell jobb hatásfoka és fekete színe miatt lehet igazán érdekes.

A CMT210-es, belépőszintű PC-ház már járt tesztlaborunkban, azonban máris itt a CMT510 is, amely vastagabb fémből készült, világító ventilátort kapott és az edzett üveg sem maradt ki - mindezt igen barátságos áron.

Táp Bitcoin bányászathoz és koffer kiránduláshoz

Az egyik kiállítópulton, alig észrevehető helyen árválkodott egy hagyományos kinézetű, átlagos tápegység, de mi csak közelebb mentünk megnézni, mi is lehet az. Közelebb érve már látszott, hogy ez nem szokványos modell, ugyanis nagyobb méretű, odabent pedig hatalmas kondenzátorok és tekercsek sorakoztak. Mint kiderült ez nem más, mint egy Bitcoin bányászatra kifejlesztett tápegység, amely 2 kW teljesítményre képes és a moduláris csatlakozókból a szokásosnál kb. kétszer többet kapunk.

Az egyik pulton túlméretezett notebook töltőt találtunk. A nagyobb méretnek oka is van, mégpedig az, hogy a töltőbe egy 47 Wh-s akkumulátort is rejtett az FSP, így ha nincsen fali csatlakozó, külső tápként használhatjuk ezt a töltőt. Sőt, ha lemerülés után sem találunk 110/230 Voltot sehol, akár napelemmel is feltölthetjük ezt a tápegységet, bár ehhez jó pár órára lesz szükség.

A másik érdekesség egy utazótáska, amely kis kerekeket kapott és teleszkópos fület. A táskába azonban pakolni nem igazán lehet, mert az tömve van akkumulátorokkal, a felső részt pedig csatlakozókkal pakolták tele. Az óriási akkumulátorral így akár komplett, kerti partit is végig lehet csinálni, vagy kempingezni, kirándulni vihetjük, de az FSP-sek szerint egy kis koncert lezavarásához is elegendő energiát biztosít az óriási mobil akkumulátor.

Moddingolt tápegység

Külön kiállítórész jutott az egyedi, átalakított PC-knek is, beleértve egy olyan modellt, amikor nem komplett gépet, hanem egy FSP tápegységet álmodtak újra, így lett belőle egy sárkány! A moddolt gépekben több esetben is a Hydro PTM+ vízhűtéses modellel találkoztunk, nekünk mégis a mini-ITX-es, Dagger tápegységgel szerelt minigép tetszett leginkább. A miniatűr gépbe ugyanis Core i5 CPU, GTX 1050 Ti videokártya, sok RAM és SSD is fért, az egészet pedig egy egyedi, csendes vízhűtőrendszer tartotta hidegen. De nézzétek meg saját szemetekkel, milyen is egy ilyen kis szörnyeteg működés közben.