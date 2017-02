Befejezi az XP és a Vista támogatását… a Blizzard

Játékfejlesztők ritkán tesznek ilyen bejelentéseket.

A számítógépes játékosok jól tudják, hogy az új big budget játékok esetében már nem jellemző a Windows XP és a Windows Vista támogatása. Ennek általában két fő oka van: egyrészt a gamerek körében ritkává vált a kérdéses operációs rendszerek használata, másrészt pedig technikailag sem feltétlenül elégségesek. Utóbbira konkrét példát felhozva a Windows XP már a DirectX 10-et sem támogatja, miközben a játékok fejlesztői már jobbára DirectX 11-gyel dolgoznak.





A játékok világában ettől függetlenül rendkívül szokatlan, hogy a termékek kiadása után szűnjön meg az operációs rendszerek támogatása. A Blizzard jóvoltából most ezt is megértük: a cég múlt heti bejelentése alapján valamikor a közeljövőben a World of Warcraft, a StarCraft II, a Diablo III, a Hearthstone, továbbá a Heroes of the Storm is eldobja az XP és a Vista támogatását. A Blizzard szerint a kérdéses játékok nagyon kevés rajongója maradt az operációs rendszereken, nincs már értelme erőforrásokat pazarolni arra, hogy azok kompatibilisek maradjanak a régi Windowsokkal.



(Forrás: Guru3D)