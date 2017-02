Ingyen pénzt ad az eBay alapítója

Pierre Omidyar is az alapjövedelem ötlete mellé állt - Kenyában teszteli az elképzelést.

Az alapjövedelem ötletét egyre többen támogatják, ugyanis az automatizáció és a robotok, mesterséges intelligencia terjedése miatt nyilvánvalóvá vált, hogy a következő évtizedekben az emberek nagy részének már nem kell majd dolgoznia - a jelentések szerint néhány területet leszámítva nem is lenne hol. Tisztában vannak a fejlődés társadalmi és gazdasági következményeivel a Szilícium-völgy gazdagjai is, ezért már felkészültek a népfelkelésre is. De persze az alapjövedelem kérdését is többen vizsgálják közülük.

Pierre Omidyar, az eBay alapítója például most az Omidyar Network befektetési cégével közel félmillió dollárt oszt ki egy tesztcsoportnak Kenyában.

Az ötlet alapján egy kormánynak garantálnia kellene minden állampolgárának egy éves, feltétel nélküli pénzösszeget. A feltételezések szerint az ilyen programok enyhítenék a gazdasági stresszt, ami elé nézünk.

Az effajta teóriák évszázadok óta léteznek, azonban a támogatói sosem tudták meggyőzni a kormányokat arról, hogy tegyenek vele egy próbát. Így a valódi adatok csak néhány elszórt kísérletből állnak rendelkezésre.

A GiveDirectly programja egy 12-éves pilot projekt, amely során 6000 kenyai ember kap rendszeres kifizetéseket. További 20 000 ember jut valamilyen formában készpénzhez.

Az eBay alapítója reméli, hogy a tanulmányokkal sikerül gyakorlati megközelítést is elemezni, nem csak teóriákat. Arról ugyanis elég kevés tény áll rendelkezésre, hogy az alapjövedelem hogyan és mikor lenne igazán jól használható.

Omidyar mellett az Y-Combinator elnöke, Sam Altman, illetve a Facebook társalapítója, Chris Hughes is beszálltak egy másik, 10 millió dolláros ilyen projektbe.