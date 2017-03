Tökéletes hálózat a márciusi PC Worldben

Friss magazinban felpörgetjük az otthoni hálózatodat, megtámadjuk a Linux és macOS rendszereket és mindent digitalizálunk. A lap mellé ezúttal is számos ajándékot csomagoltunk.

Sokkal többre képes az otthoni hálózatod, mint gondolnád! Legalábbis tapasztalatunk szerint csak kevés lakásban működik a Wi-Fi tökéletesen, pláne ha hozzá nem értő kezek állították össze azt. Amilyen könnyűnek tűnik összerakni egy otthoni vezetékes- vagy wireless hálózatot, olyan könnyen ejthetünk végzetes hibákat, amelyeknek aztán évekig ihatjuk majd a levét. Tipikus hibajelenség az akadozó és lassú böngészés, a hálózati jelerősség ingadozása a lakás bizonyos pontjain, a folyton megszakadó kapcsolat, amelyet néha csak a router újraindításával tudunk orvosolni. Márciusi lapszámunkban megmutatjuk, hogyan kerülheted el a csapdákat, és mi mindenre kell figyelned egy router elhelyezésénél és üzembe helyezésénél. A PC World Plus felületünkről ráadásul az ehhez szükséges segédprogramokat is letöltheted.











És ez még messze nem minden! A friss magazinunkból kiderült, hogy miként készíthetsz egyszerűen látványos weboldalakat a WordPress segítségével. Utánajártunk, hogy milyen veszélyei lehetnek a felelőtlen Facebook kommentelésnek, és mi mindenre érdemes figyelni a megosztás gomb lenyomása előtt. Sportolókkal beszélgetve pedig megnéztük, jelenleg milyen technológiákat használnak olimpikonjaink a felkészülésük során. Márciusban ezen felül mindent digitalizálunk, legyen szó fotóról, VHS-filmről, vagy éppen bakelitről. Nem csak azt mutatjuk meg, hogyan mentheted el ezen emlékeidet az örökkévalóságnak, hanem a megfelelő formátum kiválasztásában is segítünk.











Friss magazinunkból ezen felül kiderül, hogy mikor érdemes egy eszköz bérlésén, vagy éppen megvásárlásán gondolkodni. Berendezünk egy teljes irodát bérelt hardverekről, megnézzük, hogy miként működik a felhő nyomtatás, és a gyorstöltés. Tesztelőink pedig a legjobb megfizethető nyomtatókat és noteszgépeket is felkutatták.







Hirdetés

Természetesen ezúttal is számos ajándékot gyűjtöttünk olvasóiknak. Az ingyenes vírusvédelmi kódokon (ESET, G Data) felül a magazin mellé adjuk az Ashampoo rendszeroptimalizáló és üdvözlőkártya-készítő programját is, a PC World Pluson pedig a legújabb A 200 legjobb app kiadványunkat is elhelyeztük, amelyhez a márciusi PC World olvasói ingyen hozzáférhetnek.





További témáink részletesen:





Biztonságos rendszerek?



A Windows életveszély, bezzeg a Macen esélye sincs a vírusoknak, a profik pedig Linuxot használnak. Utánajártunk, mi igaz ebből a közkeletű véleményből.



Szürke zónás rootolás



A telefongyártók egyre lazábban állnak a root lehetőségéhez, ezért utánajártunk, milyen lehetőségek állnak a rendelkezésünkre, ha komplett felügyeletre vágyunk mobilunk felett.



Építs velünk weboldalt!



Nem kell profi programozónak lennünk ahhoz, hogy elkészítsük saját weboldalunkat, ráadásul a WordPress számos funkciót kezünkbe ad a kezdeti lépésekhez.



Digitalizáljunk mindent!



Az analóg adathordózókon tárolt emlékek napjai szó szerint meg vannak számlálva, a digitális környezet azonban remek menedéket nyújthat számukra. Mutatjuk, mi a teendő.











A magazinunk digitális változatát megtalálod a Digitalstand oldalán (a teljes verziók és a digitális magazinok a DVD-s változatnál érhetőek el). Ha belelapoznál a lapba, akkor azt is megteheted, ha ellátogatsz a galériánkba.