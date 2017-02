Itt az Android Wear 2.0 és az LG okosórák

Menetrend szerint mutatkozott be az új rendszer, valamint az LG Watch Style és az LG Watch Sport.

A Google menetrend szerint mutatta be az Android Wear komoly frissítését, az Android Wear 2.0-t - továbbá az első két okosórát, amelyekre már gyárilag ez kerül.

Az LG Watch Style és az LG Watch Sport egyaránt az LG és a Google közös tervezésében készült, akárcsak régen a Nexus okostelefonok.

Amerikában már február 10-től kaphatóak az okosórák, a világ többi részén a következő hetekben válnak elérhetővé. Az LG Watch Style laposabb, 18 milliméteres szíjjal, az LG Watch Sport azonban erősebb, NFC-vel a mobilfizetéshez és GPS-szel a navigációhoz, továbbá pulzusmérője is van.

Ez utóbbi 1,4 hüvelykes, 480 x 480-as műanyag OLED kijelzőt kapott, Qualcomm Snapdragon Wear 2100-es processzorral, 768 MB RAM-mal, 4 GB tárhellyel és 430 mAh-s akkuval. IP68-as vízvédettsége van. Az LTE-képes eszköz 380 dollárba kerül.

Az LG Watch Style eközben 1,2 hüvelykes, 360 x 360-as kijelzőt kapott, a RAM mennyisége csak 512 MB, az akku kapacitása pedig 240 mAh. IP67-es minősítése van, a vételára 249 dollártól indul.

Az Android Wear 2.0 újdonságai közé tartozik, hogy az appok letöltése és telepítése már az okosóráról is megoldható, illetve okostelefon nélkül is kezelhetőek a telefonhívások. Beépített támogatás van a Google Assistanthoz is. A képernyőbillentyűzet mellett kézírás-felismerés is van.