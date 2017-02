Kiszivárgott a Lenovo olcsó hibridje

A tavalyi Miix 310 felújított változata a Miix 320, lecsatolható billentyűzettel.

A Lenovo hamarosan bemutatja a tavalyi Miix 310 windowsos táblagép felújított kiadását. Egy olcsóbb hibrid ez, lecsatolható billentyűzettel - Miix 320 lesz a neve.

Hirdetés

Továbbra is egy 10 hüvelykes tabletről van szó billentyűzettel, Intel Atom x5 Cherry Trail processzorral. Idén azonban a duplájára is emelhető a RAM mennyisége és a tárhely (akár 4 és 128 GB), továbbá full HD-s kijelző is kérhető.

Nagy valószínűséggel az MWC-n mutatkozik be hivatalosan az eszköz, amelynek az oldala és az adatai már kiszivárogtak.

Az opcionálisan LTE-képes hibrid 802.11ac-s WiFi-t és Bluetooth 4.2-t kapott, van rajta egy USB-C és két USB 2.0 port, microHDMI és microSD-foglalat. A sztereó hangszórók mellől nem maradt le a jackcsatlakozó, akad egy 5 és egy 2 megapixeles kamera, továbbá 10 órás üzemidőt biztosító akkumulátor.

A frissítés jellegű Miix 320 processzorban nem erősít, ugyanis az Atom chipekkel a kategóriában már nem foglalkozik az Intel - az Apollo Lake pedig nagy áremelkedést jelentene.