Már tesztelik a Radeon RX 560 és RX 580 kártyákat

Az Ashes of the Singularity adatbázisa árulkodott.

Az AMD idei legfontosabb videokártyái mind a nagy teljesítményű, HBM2 videomemóriát használó Vega architektúrára épülnek majd. Az aktuális tervek szerint a Fury kártyák közvetlen utódai a második negyedévben kerülnek majd piacra, azonban a játékosok oroszlánrésze számára garantáltan megfizethetetlenek lesznek, a kérdéses közönség hatósugarában a Radeon RX 500-as kártyák állnak majd.





Egyelőre meglepően keveset tudni a termékekről, ám mostanra szinte biztosra vehető, hogy az RX 400-as modelleken bemutatkozott Polaris GPU-k adják majd a lelküket. Az óriási csendből ítélve egyre erősebb a sanda gyanúnk, hogy az új kártyák lényegében csak a tavalyi modellek átcímkézett, módosított órajeleket használó variánsai lesznek. Jelenleg egyetlen hivatalosan bejelentetlen Polaris GPU-ról van tudomásunk, azonban a Polaris 12 jelzésű modell abszolút belépőkategóriásnak tűnik, a Radeon RX 460-nál számottevően gyengébb teljesítményt nyújthat.







Az Ashes of the Singularity online adatbázisának jóvoltából most kiderült, hogy az AMD megkezdte a Radeon RX 500-as kártyák tesztelését, a vállalat egyik munkatársa az RX 560 és RX 580 modelleken futtatta a játék mérőprogramját, 1080p / standard beállítások mellett. Az előbbi kártya nagyjából a GeForce GTX 1050 Ti-hoz, míg az utóbbi a GTX 1070-eshez hasonló eredményt kapott, azaz nem sokkal gyorsabbak az RX 460 / RX 480 duónál. A kiszivárgott a pontszámokból ettől függetlenül nem szabad érdemi következtetéseket levonni, az AotS ugyanis nagyon nehezen összehasonlítható eredményeket produkál.







