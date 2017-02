Mit érnek az extrák és mitől díjnyertes egy printer?

A gazdaságosság mellett ma már nem a nyomatminőség a fő tényező, a Buyers Lab egyik díjazottjának esetéből az derül ki, hogy egyéb faktorok a döntőek.

Az irodai nyomtatók hőskorában még olyan kérdések mentén választottak nyomtatót, hogy egyáltalán képes-e egy teljes, összetett oldalt akár fotókkal egyben elkészíteni, elég nagy-e a felbontása, megfelelő-e a nyomat minősége. Ma egyértelműen a költségek, a gazdaságosság domnálnak, különösen Magyarországon, és háttérbe szorult a sebesség és minőség hajszolása. Pontosítanék: a minőséget a megbízhatóság és kihasználhatóság tekintetében keresik inkább, mert a nyomatok minősége általában megfelelő. A BLI (Buyers Laboratory LLC) egyik djíazottjának példáján próbálom nyomon követni, mi is fontos ma egy printerben. A BLI képalkotó eszközökön levezetett tesztjeire nagyvállalatok és IT vezetők támaszkodnak világszerte.

A BLI a Kyocera TASKalfa 3252ci modellt hosszasan a kínpadon tartotta laboratóriumában. A precíz, szigorú tesz során 125 000 lapfutamnak* (jelentését lásd a cikk végén) tették ki a készüléket, próbára téve az MFP gyakorlatilag minden funkcióját, képességeit és teljesítményét is. A procedúrák során egyetlen lapbehúzási hibával találkoztak. A teszt végén a készüléket kiváló általános teljesítménnyel jellemezték.

A Buyers Lab jelentése alapján készült kivonat a következő tapasztalatokat emelte ki:

- A hosszú élettartamú komponensek és a nagy papírkapacitás miatt kevesebb beavatkozásra van szükség, mint általában. Ez kevesebb leállást, kiesést jelent és persze a karbantartásra fordítandó élőmunka is kevesebb.

- Az első nyomat és másolat igen gyorsan készül el és a szkennelés is gyors. Így nem csak sokoldalas munkáknál mutatkozik meg a készülék gyorsasága, hanem egy-két oldalas anyagoknál is.

- Mind monokróm, mind színes nyomatok esetében állandó nyomatminőség, hosszú munkafutamok esetén is

- A beépített HyPAS szoftverplatform révén alkalmazások is futtathatók, fejleszthetők. A vállalat dokumentum workflowjának egy részét az MFP -n lehet bonyolítani, ami hatékonyabbá teheti a munkát és elektronikus útra terelheti a dokumentumforgalom egy részét.

- A Wi-Fi Direct és NFC támogatás adott, az Apple AirPrint, a Google Cloud Print és a KYOCERA Mobile Print is használható mobil nyomtatáshoz. A modern, mobil munkastílusú dolgozók számára ez kiváló terep a termelékenység növeléséhez.

- Egyedi hulladéktoner-gyűjtő designt mutat fel a készülék: a kiürült fekete tonerkazetták használhatók hulladéktoner-tartályként, ezzel csökkentve a kellékanyagok helyigényét és a hulladék mennyiségét. Ezért az újjításért a Kyocera TASKalfa 3252ci részére megítéltek egy innovációs díjat is (Summer 2016 Outstanding Achievement in Innovation). Teljesen jogosnak tűnik a díj, tekintettel arra, hogy a hulladéktoner-tartályok eddig nem elhanyagolható plusz kiadást is jelentettek az üzemeltetésben.

Douglas Cole, a Kyocery vállalati termékmarketing igazgatója szerint a forgalmazók és ügyfelek keresik a megbízhatóságot és a teljesítményt, a BLI ajánlása és elismerése pedig megerősíti mindazt, amit gyártója állít a TASKalfa 3252ci-ről. George Mikolay, a BLI A3-as hardverrészlegének rangidős szerkesztője szerint alacsony ára, erőteljes szolgáltatáskészlete és általánosan jó teljesítménye miatt a 3252ci kifejezetten nagy értéket képvisel a kis- és közepes munkacsoportok számára: "A BLI erősen ajánlja a Kyocera TASKalfa 3252ci-t havi 15 000-es lapfutamig." - Ennek megfelelően a készülék a "Highly Recommended" and "Reliability Certified" besorolásokat nyerte el a 2016-os évben.

A tanulság, hogy nem csak az idő pénz, hanem minden az. Minél kevesebb alkalommal húzza be rosszul a lapot a printer, minél ritkábban kell karbantartani, feltölteni kellékanyaggal és papírral, minél egyszerűbben lehet használni, alkalmazásokkal minél inkább hatékony munkaeszközzé alakítható, annál többet ér az ügyfél számára. A TASKalfa 3252ci a már sokszor tárgyalt gazdaságossági szempontok mellett ezzel képes érvényesülni, még sok ilyen masinát kívánok a piacnak.

Végül , hogy ne maradjak adós az angolban page impression-nek megfelelő lapfutam kifejezéssel: ez a szám nem feltétlenül egyenlő a kinyomtatott vagy másolt oldalak számával. A monokróm nyomatok esetén megegyezik azzal, míg a színes munkákhoz legalább kettő, de rendszerint legalább három futam szükséges.

