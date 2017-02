1000 dollár fölé emelkedik az iPhone 8 ára

Sok újítást hoz majd a tizedik évfordulós iPhone, ami miatt a vételára 1000 dollár fölé kúszik.

Az Apple tizedik évfordulós okostelefonja iPhone 8 vagy iPhone X néven jöhet, és sok újdonságot tartogat.

Szemben az iPhone 7S és az iPhone 7S Plus modellekkel ez OLED-kijelzőt kap (a teljes sorozat 2018-ban vált erre), ami az egész előlapot befedi. A Touch ID a képernyő alá költözik, az 5,8 hüvelykes megjelenítő ára pedig a duplája lesz annak, amit a mostani LCD-re költ az Apple. A memória mennyisége is emelkedik.

Adott lesz a dupla hátlapi kamera, érintősek lehetnek az oldalsó gombok, megnő az akku mérete. Bár alumínium helyett olcsóbb rozsdamentes acélt választ az Apple, mindezek plusz költséget jelentenek a cégnek. Ming-Chi Kuo ráadásul arcfelismerő rendszert is emleget.

A jól értesültek szerint mindennek hála a jelenlegi legdrágább, 256 GB-os kozmoszfekete iPhone 7 Plus árát is túlszárnyalja majd az évfordulós modellé, amely 1000 dollárnál is többe kerül majd - bele sem merünk gondolni, hogy ez mit jelent majd itthon.