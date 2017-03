A Bixby nem viccel

A Samsung megerősítette, hogy a Bixby létezik, és a Galaxy S8-cal együtt érkezik.

A Siri anno nagy durranásnak számított, mostanra azonban bőven akad riválisa: a Microsoft Cortanája, az Amazon Alexája és a Google Assistant - csak a legfontosabbak.

Hamarosan a Samsung Bixby asszisztense is beáll a sorba. Ezt egy ideje már tudjuk, most azonban a Samsung hivatalosan is megerősítette, hogy a Samsung Galaxy S8-at a Bixby egy korai verziója kíséri majd.

A várakozások alapján a Samsung március 29-én mutatja be az idei zászlóshajóját, amely valamikor áprilisban kerül a boltokba. A készüléken gyárilag ott lesz a Bixby, valamint dedikált fizikai gomb is kerül az eszköz oldalára, amivel a szolgáltatást lehet aktiválni.

Az Android miatt persze a Google szolgáltatásai ugyanúgy elérhetőek - a Samsung azt reméli, hogy a Bixby a mély integrációja miatt nyeri el a felhasználók tetszését.

A Samsung azt ígéri, hogy ha egy appnál aktiváljuk a Bixbyt, akkor hanggal mindent meg tudunk oldani, amit érintéssel. A kezdetekben azonban csak néhány előretelepített alkalmazás lesz, ami Bixby-képes. A lista a jövőben bővül, a Samsung pedig kiad egy SDK-t a fejlesztőknek.

Sokak szerint ha az HTC, az LG vagy a Sony próbálkozna ilyesmivel, akkor az eleve halott ötlet lenne. A Google Assistant mellett a Samsungnak sem lesz könnyű dolga, de persze a világ legnagyobb okostelefon-gyártójáról van szó.

Ez önmagában azért nem garancia a sikerre, elvégre a Samsung indított már a múltban saját alkalmazásboltot, videós boltot és más alternatív megoldásokat, amelyek nem váltak világsikerré. A Bixbyvel talán másképp lesz.