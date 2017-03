Befutott az Android 7.1.1 a OnePlus 3-ra és 3T-re

Napokon belül mindenkihez meg kell érkezzen a stabil OxygenOS 4.1.0.

Meglehetősen kevés okostelefon van, amin Android 7.1 fut. A OnePlus ugyanakkor többször is hangot adott annak, hogy szeretne igyekezni, és ezúttal sikerült is: a OnePlus 3 és a 3T egyaránt frissülnek.

Hirdetés

A kínai cég nagyon szoros ütemtervvel támogatja a OnePlus 3 és a 3T készülékeit. Ezekre futott most be az OxygenOS 4.1.0, amely értelemszerűen a márciusi biztonsági frissítéseket is tartalmazza. Számos sérülékenységet foltoztak be ezekben.

A változtatások listája alapján a WiFi és a Bluetooth is fejlődött, remélhetőleg már nem kell szakadozásoktól tartania senkinek. A fényképek készítésekor pedig csökken az elmosódás olyankor, amikor mozgó objektumot fotóznak a készülékek tulajdonosai. A videó stabilitása szintén javult, illetve további általános hibajavítások is akadnak a csomagban.

Aki stabil OxygenOS buildet használ, annak az új OTA frissítést napokon belül meg kellene kapnia. A csomag fokozatosan, több hullámban lesz kiadva, így elsőnek csak kevesen férhetnek hozzá.