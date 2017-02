Ellopták az eszközt, amivel bármelyik iPhone feltörhető

Állítólag a San Bernardino-i lövöldöző telefonjába is ezzel jutott be az FBI.

Az FBI és az Apple közötti pereskedés nem feltétlenül ért biztató véget, igazából azóta sem derült ki pontosan, hogyan törték fel a San Bernardino-i lövöldöző mobilját. Egyes információk szerint egy mobilbiztonsággal foglalkozó izraeli cég, a Cellebrite segítségét vették igénybe, akiktől most úgy néz ki, hogy ellopták a kincset érő eszközt.

A Cellebrite még januárban jelentette be, hogy komoly támadás érte a rendszerüket, aminek során érzékeny adatok sokasága (legalább 900 GB) szivárgott ki. A támadást elkövető hackerek a megszerzett kódok egy részét nyilvánosan be is mutatták, ezek között a különféle kormányzati szervek által használt Universal Forensic Extraction Device (UFED) elemei is megtalálhatók. Az elsősorban 5c és régebbi iPhone készülékek feltöréséhez használható eszköz egyes részletei állítólag komoly hasonlóságot mutatnak a jailbreak közösségek által használt megoldásokkal.

A Motherboard-nak névtelenül nyilatkozó hacker szerint fontos felhívni az emberek figyelmét arra, hogy ha ilyen eszközöket készítenek, azok óhatatlanul is kiszivárognak majd, ahogy azt a történelem már számtalanszor igazolta. A Cellebrite szóvivője közben elmondta, a nyilvánosságra került részletek csupán csomagolási információkat tartalmaznak, forráskódot egyáltalán nem.