Hivatalos: újra jön a Nokia 3310!

...vagy legalábbis valami, amiről a Nokia azt ígéri, hogy a valaha kiadott legnépszerűbb "butatelefon" felújított változata lesz. Örülünk?

A mobilpiaci újdonságokat zseniális pontossággal megjósoló Evan Blass egy olyan infóbombát robbantott, ami valószínűleg mindenkinél hevesebb pulzust idéz elő, aki a kilencvenes években már bőszen mobilozott. A "hivatalos szivárogtató" szerint ugyanis a Nokia visszatérése egy csomó belépő és középkategóriás okostelefon mellett a legendás 3310-est is visszahozza a köztudatba.

Hirdetés

Egészen pontosan úgy szól a hír, hogy egy "3310 homage", azaz egy 3310-est idéző, vagy az előtt tisztelgő mobil érkezik. Hogy ez pontosan mit jelent, azt még nem tudni, ezzel a Mobile World Congress keretében megtartott bemutatóig várni kell, de az biztos, hogy még mindig sokan örülnének egy olyan mobilnak, ami ugyan nem érintőkijelzős, színes, multimédiás és a mai értelemben véve okos, ezzel ellentétben akár egy hétig is bírja egy feltöltéssel, irdatlanul egyszerű kezelni, és gyakorlatilag a legspártaibb körülményeknek, legbrutálisabb használatnak is ellenáll.

Mert a 3310-es pontosan ilyen volt annak idején: több mint 126 millió darab fogyott belőle világszerte, és akinek nem ilyenje volt, annak azért nem ilyenje volt, mert már volt neki valami csúcskategóriás telefonja, például egy 6110-es, esetleg volt neki egy bénább, átlagosabb, és nem volt pénze lecserélni, vagy még nem is volt telefonja, és azt se tudta, mire jó ez az utcán beszélgetős hülyeség. De egyébként még az is, akinek Motorolája, Alcatele vagy Ericssonja volt, ugyanúgy elismerte, hogy ez a 3310-es bizony tud valamit. De mit is?

HMD Global will launch the Nokia 3, 5 and 6 at MWC, plus a 3310 homage https://t.co/lYHtSoagIt pic.twitter.com/GhZXuB0E5u — Evan Blass (@evleaks) 2017. február 13.

Egy darabka mobiltörténelem

Nos, egyrészt sikerült valahogy úgy összerakni, hogy extrém módon strapabíró volt. Bár az úszást még ez a modell se szerette, de a dobálást, földön fetrengést, port vagy épp a táskában összerázást példamutatóan viselte. Ráadásul középkategóriás árszintje ellenére olyan sok mindent tudott, ami az ezredfordulón kifejezetten funkciógazdagnak számított.

A 133 grammos modell már kifejezetten kicsinek számított a versenytársakhoz képest (és akkoriban még a minél kisebb, annál menőbb elv érvényesült), de például a 84×48 képpontos monokróm kijelzőn már apró animációkat is megjelenített, például bekapcsoláskor a Nokia akkori, két összefonódó kezes logóját. Az SMS-ek írásához nagyon jól kézre álltak a még vakon is felismerhető, kidudorodó gombok, és ötletes volt a fel-le navigáló és vissza gombok íves elhelyezése a kis képernyő, valamint a nagyméretű fő nyomógomb alatt.

Akkoriban még a kanyarban sem voltak az okostelefonok, a 3310-en mégis egy tonna apróság kapott helyet (amit akkor még senki sem hívott appnak vagy alkalmazásnak). Számológép, stopper, emlékeztető, és persze a játékok, Space Impact, Bantumi, Pairs II és mindenek előtt a legsikeresebb, a Snake II. Apropó, SMS: ezen a telefonon a korábbi modellekhez képest háromszor akkora üzeneteket lehetett írni, akár 459 karakterben.

A divatozók is szerették, mert könnyen lehetett előlapot cserélni, beépített 35 csengőhangja mellett pedig 7 szabad helyet biztosított arra, hogy saját pittyegő dallamokat alkossunk egy beépített szerkesztővel. A csengéseket már profilokba rendezhettük, tehát volt csendes vagy rezgő üzemmód is. Ezen kívül az apró kijelzőre háttérképeket is ügyeskedhettünk. Ja, és persze akár egy hétig is bírta egy feltöltéssel. Na, már mindenki könnyezik?

A 3310-es még akkor is népszerű maradt, amikor a Nokia kijött néhány újabb variánssal. A 3315 szoftveresen javított apróságokat, a 3330 és 3350 pedig a mobilos, butított internetes szolgáltatást, a WAP-ot is ismerte. Ennek ellenére az alapmodellt még jóval az okostelefonok első hullámának betörése után is gyakran lehetett látni emberek kezébe vagy fülére ragadva, mert nem csak a strapát, de az idő kiképzését is nagyon jól bírták.

Szóval, még pár hét van hátra addig, hogy megtudjuk: miben hasonlít majd az új modell erre a nosztalgiabombára, és vajon milyen nagy lesz az a vásárlói bázis, akiknél ez a szívremegős múltba révedés azt is jelenti, hogy vesznek is maguknak egy újrafaragott 3310-est az okostelefonjukat lecserélve, vagy esetleg amellé, csak úgy könnyítésnek.