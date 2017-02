Mindenkinek dupla kamerás okostelefon kell

Egy év alatt 400 százalékkal emelkedhetnek a dupla kamerás okostelefonok eladásai.

Az LG Innotek még 2011-ben szállította le az első dupla kamerás modult egy okostelefonba: ez történetesen az LG Optimus 3D volt, amely 3D-ben rögzítette a fotókat. Így készült később az HTC Evo 3D és a One M8 is.

Később az LG V10 érkezett meg dupla szelfikamerával, illetve a G5 és a V20 dupla hátlapival. Az Apple az iPhone 7 Plusnál hozta el ezt az újítást, míg a Huawei a P9-nél és a Mate 9-nél. Ez utóbbit sokan a legjobban sikerült dupla kamerás konfigurációnak tartják, amely gyengébb fény mellett is megtartja a különleges funkcióit.

A Counterpoint piacelemző cég szakértői szerint a dupla kamerás készülékekből idén 300 milliót adnak majd el - ez éves szinten 400 százalékos emelkedést jelent.

Természetesen ez a beszállítóknak remek hír, az LG Innotek például egyedüli partnerként látja el a szükséges modulokkal az Apple-t, illetve az LG G6-ot. Az Apple kiszolgálása ráadásul rekordnyereséget hozott a negyedik negyedévben a cégnek, 103 millió dolláros profittal.

A Samsung is egyre aktívabb a dupla kamerás rendszerek piacán: a Xiaomit és a LeEcót is kiszolgálja, de a Huawei, az Oppo és a Vivo partnere is lehet a jövőben.