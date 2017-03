Vigyázz, újra virágzik a visszahívós csalás

Felhívnak, de valami furcsa, te pedig inkáb visszahívod a számot, mert valami hivatalosnak tűnik... aztán fizetsz, mert az egész csak ügyes csalás. Mutatjuk, mi ez a trükk és hogy védekezhetsz ellene.

Bár azt hihetnénk, hogy bizonyos trükköket nem lehet sokszor eljátszani, mivel egy idő után már annyira közismertté válnak, hogy senki nem dől be nekik, a jelek szerint kifejezetten ősinek számító tech-csalások térnek vissza folyamatosan. Jómagam is belefutottam egy ilyen próbálkozásba, szerencsére nekem már elsőre gyanús volt a dolog, szóval inkább utánanéztem, és de jól tettem!

Az úgynevezett visszahívós csalás lényege, hogy felhív minket egy teljesen átlagos telefonszám, és ha felvesszük, egy géphang szól bele valami olyasmi figyelmeztetéssel, mint amit egy csomó hivatal, például bank, biztosító, vagy akár hatóság használ: fontos ügyben hívnak, a beszélgetést rögzítik, máris kapcsolják az ügyintézőt. Aztán várakozási hang... a végtelenségig.

Ilyenkor ugyebár a hívott fél egy ideig türelmesen vár, hiszen valószínűleg tényleg fontos hívásról van szó. Aztán a vonal vagy szétkapcsol, vagy mi unjuk meg a dolgot, és letesszük. És itt jön a csalás apró pszichológiai tüskéje: az emberek egy részét ugyanis nem hagyja nyugodni a dolog, és morfondírozni kezdenek: kik voltak ezek, mi olyan nagyon fontos, nem kéne megtudnom? Így hát kikeresik az utolsó beérkezett hívást, és visszahívják a számot. Na, ezt nem szabad, erre játszanak ugyanis a csalók.

A beérkezett hívás esetében ugyanis értelemszerűen nem verhetnek át azonnal jelentkező többletköltséggel, viszont ha mi magunk indítunk egy hívást, az már mehet emelt díjas számra (még ha az hagyományosnak tűnik is). Ahogy a hívásunkat kapcsolják, elindul az akár másodpercenként több száz forintot leemelő "beszélgetés", ami természetesen ismét csak géphanggal és egy nem létező ügyintéző kapcsolásával igyekszik minél tovább a vonalban tartani minket. A dolog vége persze általában az, hogy úgyis megunjuk a dolgot, vagy ismét szétkapcsol a hívás, de közben a csalók már bezsebeltek jó pár ingyen forintot a mi kontónkra.

Wangiri nem a barátunk

Az ilyen hívásokat egy japán szó alapján wangiri-csalásnak nevezik, a kifejezés a hívott fél egyszeri megcsörgetését jelenti. Az első esetekben még valamilyen "harmadik világbeli" számot, például valamilyen afrikai ország előhívóját használták, itt ugyanis könnyű volt a helyi telefontársasággal megegyezni valamilyen emelt díjas, vagy költségmegosztásos modellben. Szintén a korai módszerek között volt az sms-küldéssel kicsikart visszahívás (például egy olyan üzenettel, amely szerint "Elvesztettem a telefonomat, hívj vissza ezen a számon: Anya").

A mostani hívások azonban már normál, hazai telefonszámokról érkeznek, engem 20-as és 30-as számokról egyaránt "kerestek" már. Többek szerint ezek olyan, nehezen lenyomozható, kártyás számok, amelyeket trükkösen átirányítanak külföldi, emelt díjas szolgáltatókhoz.

Eső előtt köpönyeg

Ha ilyen gyanús hívást, esetleg sms-t kapunk, mindenképpen nézzünk utána az adott telefonszámnak, mielőtt villámgyorsan visszahívnánk. Amikor az egyik ilyen számot (0630869...) beírtam a Google keresőjébe, több olyan oldal is előbukkant, ahol egyértelműen csalásként azonosították. A telefonszamkereses.hu oldalon, ahol a felhasználók jelenthetnek be trükkös vagy épp zaklató számokat, az általam keresett hívóra több figyelmeztetést is találtam.

"Géphang közli, hogy minőségbiztosítási okokból rögzítik ezt a hivatalos beszélgetést, majd búgó hang, mintha kapcsolnának. Aztán semmi. Arra játszanak, hogy visszahívd őket, akkor pedig fertőznek." - írja egy felhasználó, aki veszélyesként jelölte meg, egy másikuk pedig hozzá is kötötte egy pénzügyi trükközésekre szakosodott "céghez" a számot, és több másikat is felsorolt, amellyel próbálkozni szoktak.

Kezeit blokkolom!

Az egyértelmű megoldás ilyenkor az, hogy a csalónak bizonyuló számokat bejelölhetjük a készülékünkben, így ezek a blokkolt számok többé nem is csengenek ki nálunk, hiába próbálkoznak. Ezt Android alatt egyszerűen megtehetjük, rábökünk a híváslistában a hívásra (pontosabban a telefonszám előtti "fejre"), majd a szánhoz tartozó adatlapon a lenyíló menüből kiválasztjuk a szám blokkolása opciót.

iOS alatt hasonló a módszer. A Phone app legutóbbi hívásokat listázó képernyőjén tappantsunk a minket (nem) érdeklő számra, majd a következő képernyő alján válasszuk a hívó blokkolása opciót. Ha pedig valamiért ránk szállt egy ilyesféle csaló, és már a sokadik telefonszámról próbálkozik, használjunk egy olyan alkalmazást, amelyben egyszerre kezelhetünk több blokkolt telefonszámot is. Ilyen például a Blacklist Plus, amelyben részletesen adhatjuk meg, milyen "mélyen" szeretnénk tiltani az adott hívót - a hanghívás mellett az SMS küldést is kilőhetjük, megadhatunk blokkolási időtartamokat, és azt is beállíthatjuk, hogyan reagáljon a mobilunk. Androidra itt lehet letölteni, iOS alá pedig legtöbben a spam-hívószámokat azonosító és kezelő Truecaller appot ajánlják.

Emellett érdemes a Nemzeti Hírközlési Hatóság weboldalán is intézkedni: ugyan náluk kéretlen hirdetéseket lehet így bejelenteni, de valószínűleg ugyanezen az űrlapon sikerrel járunk a csaló telefonszámokkal is.