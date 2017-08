A Nokia 3 is kap Android O-t

Bár a Nokia 3 egy olcsónak számító okostelefon, erre is megérkezik majd az Android O.

Manapság nagyon egyszerű olyan androidos okostelefont választani, amely viszonylag olcsónak számít, ennek ellenére ha nem is gyors, de azért napi szinten nagyjából használható teljesítményt garantál.

Az egyik fő ellenérv az ilyen kedvező árú készülékekkel szemben az, hogy szoftveres oldalon egyáltalán nem támogatják a gyártók egyiket sem. Mivel az effajta modelleken nem keresnek sok pénzt (vagy semennyit), ezért a költségvetést az újabb modellek piacra dobására fordítják, nem pedig a régebbi olcsó darabok frissítésére.

A HMD Global szeretne valami mást mutatni a Nokia készülékekkel, ezért a sort megtörve most a felhasználók kedvence lenne, és letisztult kezelőfelületet, valamint gyors frissítéseket adna a vásárlóinak.

A finn cég nemrég megerősítette, hogy az olcsó Nokia 3 még augusztus végéig megkapja az Android 7.1.1-et, azonban most a HMD Global termékigazgatója azt is elárulta, hogy a jövőben az Android O is megérkezik a takarékos okostelefonra.