Adj könyvjelzőket a YouTube-videókhoz

Egy kiegészítő segítségével akár ez is lehetséges a Chrome böngészőben.

A böngészőkben bevethető könyvjelzőket valószínűleg már senkinek sem kell bemutatni, ahogyan azt sem, hogy ezek mennyire hasznosak. Mi lenne, ha a funkció a videókban is elérhető lenne?

A YouTube a világ legnagyobb videomegosztója, és miközben a platform lejátszója egyszerű, de nagyszerű, addig sajnos a videók adott részeit nem tudjuk könyvjelzőszerűen megjelölni, hogy később hamarabb visszataláljunk az adott pontokhoz. Az pedig nem mindig elég, ha a YouTube emlékszik, hogy hol hagytuk abba a lejátszást.

Szerencsére a Google Chrome böngészőjében létezik megoldás a rendes könyvjelzőhasználatra is, méghozzá a Youtube Bookmarker nevű beépülő formájában. Ez lehetővé teszi a könyvjelzők beszúrását a YouTube-videókon belül. A tartalom legközelebbi meglátogatásakor minden könyvjelző elérhető, a kiegészítő pedig listát jelenít meg minden egyes videóról, amelyhez ilyesmit hozzáadtunk.

A beépülő telepítése után ha megnyitunk egy YouTube-videót, akkor a megosztási lehetőségeknél lesz egy új Bookmarker fül, amelyre rákattintva egy kis panel nyílik meg a javasolt videókhoz közel. Itt adhatjuk meg a könyvjelző kezdő- és végpontját, valamint nevét. Bármennyit hozzáadhatunk egy videóhoz, és mindet elérjük később is. A kiegészítő ikonja a címsor mellett található, a listával együtt. A beépülő a Chrome szinkronizálási funkcióját is támogatja, vagyis más gépen is megjelenhet, amit csinálunk.