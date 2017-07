Végre mehetnek az animgifek közvetlenül is Facebookra

Sokan várták, kérték, követelték, könyörögtek érte, és most végre lehetséges mindenféle külső alkalmazás vagy linkelgetés nélkül is animált képeket postolni. Persze azért még mindig van pár kis bökkenő.

Teljesen hihetetlen, ami az animgifekkel történik manapság. Annak idején, még az internet hőskorában voltak népszerűek ezek a mozgó, színeiben és felbontásában lebutított képek, mivel akkoriban még nem igazán lehetett videókat feltöltögetni a weboldalakra, és a mainál jóval gyengébb sávszélesség se kedvezett volna az ilyesminek. Aztán jöttek a szupergyors netek és az embedelhető videók, az animgif pedig kihalt... majdnem.

Hirdetés

Az elmúlt évtizedben azonban visszatért a formátum, és nem is a nosztalgiahullám hozta vissza, hanem a közösségi média és a fórumozás. Mert irtózatosan jól lehet reagálni egy furcsa kérdésre egy hülye arcot vágó macskával, egy szomorú hírre valamilyen filmből vett groteszk jelenettel, és így tovább. Teljes mémipar repült rá az animgifekre, amik újra teljes fényükben ragyognak, egy hely kivételével.

A Facebook ugyanis a végsőkig ellenállt annak, hogy animgifeket lehessen postolni. Ez valahol érthető is, mert a manapság már elég nagyra növő képformátum túlzott használata komolyan belassíthatja a weboldalak betöltését, és a háttérben futó szerverekre is nagy terhet ró. Szóval Zuckerbergék jó ideig elutasították a formátum beemelését, aztán nemrég annyi engedményt tettek, hogy külső alkalmazásokon (mint amilyen például a Giphy) keresztül, linkeléssel már lehetett mocorgó gifeket trükközni a hozzászólásokba.

És most ledőlt az utolsó fal. Simán postolhatunk akár animgifet is közvetlenül, méghozzá ugyanúgy, ahogy egy képet töltenénk fel (mert végülis ez is az, csak máshogy, vagy mi). Az egyetlen apró trükk ilyenkor az, hogy az animgif kiválasztása és a post elküldése után egy kicsit várnunk kell a megjelenésig, a Facebook ugyanis videóvá konvertálja a gifünket. Ahogy ez kész, egy kis üzenetet kapunk, hogy a tartalom mostantól látható mások számára is.

Az egyetlen hátulütője mindennek, hogy sajnos még csak a PC-s, böngészőben futtatott Facebookon használhatjuk, a mobilos alkalmazásokban még nem elérhető ez a funkció. Ezen kívül egyelőre csak a személyes profilokon szórakozhatunk animgifekkel, Facebook oldalakon még nincs mocorgás.

Most pedig ti jöttök, szerintetek jó ötlet ez?