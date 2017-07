Átalakult a Skype, utálják is rendesen

Olyan dolgok tértek vissza a mostani frissítésbe, amelyek elvesztek a nagy átalakuláskor. Csak épp nagyon nem tetszik senkinek az új verzió.

A Microsoft még a múlt hónapban adta ki a következő-generációs Skype-ot, amely Androidon és iOS-en teljesen áttervezett kezelőfelületet és funkciókat jelentett. Az új dizájn miatt több korábbi funkciót is eltávolítottak, esetleg mással helyettesítettek. Az új üzenetküldő több ember számára is csalódást okozott, ezért a Microsoft úgy döntött, hogy visszahoz néhány hiányolt funkciót a következő frissítésben.

A legutóbbi verzióban például ismét látható a névjegyek státusza a főképernyőn, vagyis egyből tudjuk, hogy kik az aktív felhasználók. A natív megosztási képességek is visszatértek Androidon és iOS-en, vagyis más appokból és szolgáltatásokból ismét lehet megosztani a Skype-ra.

További témák és színek is érkeztek a könnyebb testre szabhatóság érdekében, a kezelőfelület pedig megint frissült a könnyebb navigáció és kommunikáció érdekében. Több hibát is javítottak a törléseknél és az értesítéseknél.

Nem szereti a nép

A fentiek így összegyűjtve egész jól hangzanak, de sajnos a legnagyobb döntőbíró ilyenkor épp a felhasználók tömege, akik kipróbálják, aztán pedig véleményt nyilvánítanak. Most is megtették.

Leginkább az iPhone-tulajdonosoknál látszik a hirtelen lejtmenet, mivel Androidon már egy hónapnál is régebb óta kint van az új Skype verzió, míg az App Store-ban csak egy hete jelent meg. És igen, egy hete még az öt csillagból 3,5-ön állt az alkalmazás, most pedig mindössze 1 csillagra futja.

Persze Androidon is ekézik rendesen az appot, mindkét alkalmazásboltban pörögnek a lesújtó kritikák. A legtöbben azt sérelmezik, hogy ha már olyan régóta könyörögtek a rakoncátlan értesítések és a béna szinkronizáció javításáért, ezek helyett miért a Messenger és a Snapchat funkcióinak divatos másolatait erőltették be az appba. A Highlight például egy az egyben Snapchat, de mindenki örömére (?) már lehet emojikat is küldeni, miközben épp videós csevegést folytatunk. Ugye, milyen hiánypótló?

Az értékelések között gyakori, hogy a legbénább, vagy épp leginkább összecsapott frissítésnek nevezik az új változatot, és azt sérelmezik, hogy "a régi jó Skype-ból nem maradt semmi".

Most akkor ti jöttök, nektek bejönnek az újítások, vagy inkább atyaúristenmiezmármegint?