Az Oppo Find X lehet a leglenyűgözőbb androidos készülék

Még a Vivo NEX-et is lekörözheti az Oppo új zászlóshajója, amelynek az előlapja csupa kijelző lesz.

Június 19-én, Párizsban mutatkozik be az Oppo Find X, amelyről az elmúlt hetek szivárgásai nyomán kiderült, hogy valódi csodatelefon lehet. Hollandiában már promóciós oldala is van ráadásul, ami tovább erősíti a pletykákat, amelyek szerint ez a modell végre Európában is megjelenik.

Hirdetés

Az Oppo már több kedvcsinálót is kiadott, amelyek arra vonatkoznak, hogy mennyire magas lesz a kijelző és az előlap aránya. Ben Geskin nyomozása szerint a Find X előlapjának 93,8 százaléka lehet kijelző, amivel a kínai márka rekordot is dönthet a keret nélküliségért folytatott versenyben. Értelemszerűen ezt a bravúrt úgy érheti el a gyártó, ha nem lógat szenzorsávot a kijelzőbe.

Hol lesz a szelfikamera? Talán a Vivo NEX-ből merít az Oppo, és csak akkor ugrik elő, ha szükség van rá. Rövidesen megtudjuk, de az Oppo Find X mindenképp izgalmas lesz - már csak azért is, mert 5x-ös optikai zoomot ígér.