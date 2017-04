Bármilyen kínzást kibír az LG G6

A JerryRigEverything csatorna kezelésbe vette az LG G6-ot, ami jól vizsgázott a stresszteszteken.

Az LG G6-os okostelefonja volt az első, amely új korszakot nyitott a kategóriában. De vajon mennyire bírja a strapát a 18:9-es képarányú, 5,7 hüvelykes kijelző? A JerryRigEverything csatorna kezelésbe vette a készüléket, amely alapos stresszteszteken ment át.

A G6 jól bírta a kínzást. Az előlapot védő Gorilla Glass 3 ellennáll a karcoknak, ahogyan az előlapi és a hátlapi kamerák, valamint a hátlap is. Az ujjlenyomat-olvasó még komoly karcolások után is működőképes marad.

A készülék oldala teljes mértékben fém (a felső hangszóró rácsa is), ráadásul a hajlításos teszten is kiemelkedően vizsgázott. A beégéses képernyőteszten it átment az eszköz.

Összességében elmondható, hogy az LG G6 jól bírja a gyűrődést, és átlagos mindennapi használat mellett valószínűleg soha nem lesz probléma vele. A látottak alapján semmilyen minőségi hibától nem kell tartania a leendő tulajdonosoknak.