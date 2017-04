Dübörög a Galaxy S8

30 százalékkal több előrendelés érkezett az idei zászlóshajóra, mint a tavalyi csúcsmodellre. A népszerűbb a Galaxy S8+ lehet.

A Samsung Galaxy S8 és Galaxy S8+ készülékeit 30 százalékkal többen rendelték elő, mint a tavalyi Galaxy S7 és Galaxy S7 edge modelleket. Ez értelemszerűen rekord, és minden bizonnyal hasonló folytatásra számíthat a dél-koreai gyártó.

A Yuanta Securities elemzői ráadásul arra számítanak, hogy idén 50,4 millió zászlóshajó talál majd gazdára. Az idei pároson belül a Galaxy S8+ lesz a népszerűbb a szakértők jóslatai alapján. Miért? Egyre többen néznek videókat és játszanak játékokat az okostelefonjukon.

A Samsung Galaxy S8+-ból 27,1 millió darab fogyhat idén, ami azt jelentené, hogy 53,9 és 46,1 százalékos arányban osztozik az eladásokon a nagyobb és a kisebb modell.

A két verzió egyébként nagyjából egyforma, leszámítva, hogy míg az 5,8 hüvelykes változatban 3000 mAh-s akku van, addig a 6,2 hüvelykesbe 3500 mAh-s jutott.

Míg az előző években szintén inkább a drágább modellt vitték az emberek, addig elmondható volt, hogy mindenki a lekerekített szélű kijelzőt keresi. Ez most az "olcsóbb" verziónál is adott, de úgy tűnik, hogy a trendi kijelző mellett a nagy képernyőre is óriási az igény.