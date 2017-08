Egy héten belül itt a végleges Android O

A hírek szerint már a jövő héten megérkezik az Android O végleges kiadása a Google okostelefonjaira.

Az Android O-n már régóta dolgozik a Google, a rendszernek négy fejlesztői előzetese is megjelent, jelenleg az utolsó bétánál tart. Hivatalos megjelenési dátum azonban még nincs, ezúttal is rejtély, hogy pontosan melyik napon érkezik meg az Android O végleges kiadása.

David Ruddock forrásai szerint azonban a végleges verzió egy héten belül megjelenik. Ezt mondta egyébként június elején is, és most ismét emlékeztetett az Android O érkezésére, amely a Pixel és a Pixel XL mellett a Nexus 6P készülékre is elérhető lesz.

Az sajnos továbbra is rejtély, hogy az O betű mit takar, ahogyan a pontos érkezési idő is. Feltehetően a Google azért nem adott meg időpontot, mert az utolsóként előkerülő ötletek és problémák eltolhatják az elképzelt debütálást.

A pletykák mindenesetre igaznak tűnnek, elvégre a Nougat tavaly augusztus 22-én jelent meg.