Ezért vesszük meg drágán is az iPhone-t

Steve Wozniak szerint egy iPhone-nal nem lehet mellényúlni, és hiába kerül sokba, éppen ezért megveszik az emberek.

Steve Wozniak nem csak az Apple egyik társalapítója, mára élő legendának is tekintik, a véleményére a mai napig sokan odafigyelnek. Annak ellenére is, hogy az Apple-t már 1985-ben végleg otthagyta, jóval az iPhone-ok, iPodok és iPadek érkezése előtt.

Wozniak legutóbb Kínában járt, ahol rámutatott, hogy a helyi gyártók mennyire jól alkalmazzák az ügyes dizájnmegoldásokat az olcsó okostelefonjaiknál, amelyek gazdag funkcionalitással is rendelkeznek.

Kitért továbbá arra is, hogy szerinte miért veszik meg az emberek az iPhone készülékeket ilyen nagyon magas vételárakon is. Wozniak azt mondja, hogy az Apple termékekkel, így az iPhone-nal, egyszerűen nem lehet mellényúlni. Amikor valaki iPhone-t vesz, tudja, hogy mire számítson, tudja, hogy megbízható és innovatív megoldást kap. Aki pedig szereti az Apple-t, az hajlandó fizetni is érte.

Az idei évben Wozniak teóriáját élesben is tesztelhetjük. A tizedik évfordulós iPhone vételára biztosan 1000 euró fölött lesz, egyes pletykák szerint meghaladhatja az 1200 és az 1400 eurót is. Vajon ennyiért is mindenki bolondul majd érte?

Wozniak szerint egyébként nem probléma, hogy Kínában csökken az Apple piaci részesedése: úgy véli, hogy egy cégnek nem kell ilyen téren piacelsőnek lennie, elég ha a lehető legjobb terméket kínálja a piacon.