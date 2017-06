Fájlböngészőt kap és a kiterjesztett valóságba lép az iOS 11, de van rossz hír is

Rengeteg újdonsággal érkezik idén ősszel az iOS 11, amelynek persze van bétája is.

Bemutatkozott az iOS 11, amelynek ezzel egyszerre a bétája is megérkezett. A nyilvános béta még ebben a hónapban elérhető válik, a végleges, stabil kiadás pedig idén ősszel érkezik az Apple készülékeire. Rengeteg újdonság van, összeszedtünk néhányat a legfontosabbakból.

Fájlok

Okosodott a Siri és az Apple Pay, azonban számunkra talán jóval fontosabb, hogy végre van fájlkezelő az iOS-ben. Az új Fájlok app lehetővé teszi a készüléken tárolt fájlok böngészését, illetve betekintést enged az iCloud Drive, a Box, a Dropbox és a OneDrive felhős tárhelyeinkbe is. Persze a fájlrendszerhez nem férünk (Androidon rootjogosultságról beszélnénk) hozzá, de az online anyagokhoz, illetve a dokumentumokhoz, képekhez és egyebekhez végre igen, méghozzá egy és ugyanazon helyről.

Viszlát régi appok

Rossz hír, hogy az iOS 11 leszámolt a 32 bites szoftverekkel, tehát a 32 bites processzorok eleve nem támogatottak. Az iPhone 5 és az iPhone 5C már nem kap iOS 11-et, ahogyan a negyedik-generációs iPad sem. A 32 bites appokat iOS 11 alól többé nem lehet majd letölteni, szinkronizáláskor pedig egy üres ikon váltja le azokat. Elsősorban a régi, régóta nem frissített appok lesznek érintettek. Egy ideje már tudjuk, hogy ez a helyzet, de most valósággá vált.

Táblagépes extrák

Az iPad készülékeken jóval többet tud majd az iOS 11, mint az iPhone-okon. A dokkoló ugyanis testre szabható lett és meg is nőtt, több app fér el benne, a dokumentumokat is elérjük bármelyik képernyőről. Önmagától is változik ráadásul, intelligens javaslatokat jelenít meg, és mutatja a legutóbb megnyitottakat is. A megújult alkalmazásváltó könnyebb mozgást tesz lehetővé, jobb lett az osztott nézet és van új Slide Over képernyőfelosztás is. Gyakorlatilag asztali vizekre evezett a rendszer, mozgatható ablakokkal. Akad továbbá drag-and-drop funkció is, ami azt jelenti, hogy iPaden a képeket, szövegeket és URL-eket egyszerűen azok húzásával tudjuk mozgatni az appok között.

A PDF-ekre és a képernyőfotókra ezentúl gyorsan és könnyen lehet jegyzetelni az Apple Pencillel, még a zárolt képernyőről is megoldható továbbá a jegyzetelés. A rajzot körülvevő szöveg automatikusan elmozdul a Jegyzetekben, és ez a Mailben is támogatott újítás. A Jegyzetek továbbá képes a dokumentumok automatikus beolvasására és körülvágására, megigazítására. Ezeket Apple Pencillel is alá lehet írni.

Új képformátum, új App Store, megosztott zene és egyebek

Az Apple igyekszik csökkenteni a fotók és videók által elfoglalt tárhely méretét, ezért átvált a HEVC (H.265) kódolásra a videóknál. Ez kétszer hatékonyabb, mint a H.264. Az állóképek formátuma eközben HEIF-re változik, hasonló takarékossággal. Persze a képek exportálása és megosztása bonyolultabbá válhat (mennyire lesz könnyű vajon valamit JPEG-ként megosztani?), de az Apple azt ígéri, hogy ez is megoldható lesz.

Megújult továbbá az App Store, amelyet az alapoktól terveztek újra, hogy mindenki rátaláljon a számára fontos játékokra és appokra. Naponta megjelenő szakértői cikkek és külön játékrészleg is van.

Az Apple Music eközben a barátaink felé nyit, egy saját profil segítségével ugyanis megmutatja a megosztott lejátszási listát, illetve, hogy ki milyen albumokat és rádiókat szokott hallgatni. Az otthoni lejátszást az AirPlay 2 technológia dobja fel, amely a különböző helyeken lerakott hangszórókat is tudja vezérelni, vagyis eldönthetjük, hogy hol szóljon a zene, és hol mennyire lehet hangos. Akár mindenhol elindulhat egyszerre.

Átalakult a Vezérlőközpont is, ami óriási widgeteket kínálva tesz minden fontosabb gombot a kezünk alá. A 3D Touch-nak hála még több parancsot is elő lehet innen csalni.

Dicséretes újítás még az is, hogy az iPhone immáron felismerni, ha valaki autóban van, és magától aktiválja a ne zavarjanak módot. A hívások, SMS-ek és üzenetek így nem zavarják a sofőrt, a hívó fél automatikus értesítést kap, hogy a felhasználó épp vezet. A Térképek pedig már nem csak kint, hanem beltéren is tud navigálni.

Kiterjesztett valóság az iOS 11-ben

Az iOS 11 a kiterjesztett valóság felé is nyit, bár ezt Tim Cook megjegyzéseiből már jó egy éve tudtuk előre. Az iOS 11-hez itt az ARKit platform, ami iPhone és iPad készülékekre is elhozza a kiterjesztett valóságot.

Az ARKit olyan eszközöket kínál, amelyekkel a fejlesztők az Apple eszközök kameráját használó appokat készíthetnek (természetesen minden már adat és szenzor is elérhető). A valódi világban ezután virtuális elemek jelennek meg a készülékek kijelzőin, ami azt jelenti, hogy az iPhone-t cipelve a valódi asztalon jeleníthetünk meg játékokat, tárgyakat, és még az árnyékok is a világítás függvényében változnak.

A Pokémon GO-hoz hasonló játékok tehát elárasztják majd a világot, ugyanis a kiterjesztett valóság valószínűleg a játékoknak hála válik majd népszerűbbé. Később a vásárlásban, ruhák terén és otthoni dekorációban is nagy szerepet kaphat, és mindehhez nem kell olyan mélységérzékelős, mint a Google Tangójánál. Bár az eredmény talán kevésbé lesz pontos és mély, ennek ellenére sokkal többen tudják majd használni.