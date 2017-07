Félelmetes dolgokat csinál a Google Fotók

Ezúttal az állatbarátokat lepi meg kutyás és macskás videoösszeállításokkal a Google szolgáltatása.

A Google Fotók a Google egyik legjobb, ha talán nem a legjobb szolgáltatása - képes gyakorlatilag veszteségmentesen tárolni (a 16 megapixeles korlát ellenére is) a csúcsminőségű képeinket, korlátlan mennyiségben. A keresésben és a megosztásban számos extra funkció segít, ráadásul időnként - ha akarjuk - kollázsokkal és klipekkel is meglep minket a szolgáltatás.

Automatikusan generált videoösszeállításokat mind kaptunk már a tartalmainkból, azonban ezek leginkább helyhez, időhöz vagy eseményhez voltak kötve.

Az app ezúttal a kutyás és a macskás tartalmakat vette célba, az algoritmus folyamatos fejlődésének hála az állatbarátokat kellemes meglepetés érte az utóbbi napokban.

A Redditen gombamód szaporodnak a jelentések, amelyek kutyás és macskás klipekről szólnak, speciális aláfestéssel.

A Google külön frissítést vagy fejlesztést nem jelentett be, de egyértelmű, hogy megint fejlesztett az algoritmusokon. Nagyon sokan várják most, hogy a Google Fotók az ő háziállatukról is feldobja az összeállítást.