Forgó tripla kamerát kapott a Samsung Galaxy A80

Mindenhol megnézik majd az új Galaxy A80-at, amely a szelfizéshez felemeli, majd megfordítja a hátlapi tripla kamerát. A Galaxy A70-et is bemutatta a Samsung.

A Samsung tartja az ígéretét, és valóban látványos dolgokkal újít a középkategóriában. Bemutatkozott az új Galaxy A80, amelynek az eleje gyakorlatilag csak kijelző. Nincs kivágás a kamerának, és a káva is nagyon vékony minden oldalon. Mindez annak köszönhető, hogy a hátlapi tripla kamera egyben az előlapi kamerarendszer is. A kamerás app elindítása után ha szelfi módba váltunk, akkor a hátlapi kamerák felemelkednek, majd megfordulnak a mi irányunkba.

Hirdetés

Nem ez az első felugró kamerás mobil, de ez az egyik eddigi legszokatlanabb. A 6,7 hüvelykes, 2400 x 1800-as AMOLED-kijelző alatt 8-magos processzor, 8 GB RAM, 128 GB tárhely rejtőzik, a 3700 mAh-s akku pedig 25 wattos gyorstöltést támogat. Optikai, képernyőbe ágyazott ujjlenyomat-olvasó is van.

Az igazi különlegesség persze a tripla kamera, amelynél egy 48 megapixeles, f/2.0-s fő szenzorral, egy 8 megapixeles, f/2.2-es ultraszéles, 123 fokos kamerával és egy 3D-s, mélységérzékelős megoldással számolhatunk.

Bár a Galaxy A modellek olcsóbbak a csúcsmobiloknál, a Samsung a korábbi ígéreteinek megfelelően sok új funkciót itt mutat be először. Természetesen a látványos újítások ellenére vannak gyenge pontok is, nincs például microSD-foglalat vagy jackcsatlakozó. A beágyazott ujjlenyomat-olvasó sem ultrahangos, csak optikai, illetve telefotós kamera sincs.

A Samsung a Galaxy A80-at a Galaxy A70 bemutatójával kísérte. Itt a dizájn kevésbé szokatlan, a hátlapi tripla kamera nem forog. Az előlapi, 32 megapixeles, f/2.0-s kamera egy vízcsepp alakú szenzorsávban ül, amire a Samsung Infinity-U dizájnként hivatkozik. A hátlapra 32 megapixeles, f/1.7-es érzékelő jutott, 8 megapixeles ultraszéles és 5 megapixeles mélységérzékelős megoldásokkal. Itt is van 8-magos processzor, 6/8 GB RAM, 128 GB tárhely, de microSDXC-foglalat is akad. A 6,7 hüvelykes, 2400 x 1800-as képernyő alatt 4500 mAh-s akku van, az ujjlenyomat-olvasót itt is a képernyőbe építették.