Hamarosan minden mozdulatunkat mesterséges intelligencia figyeli

Hangcsou város lakóinak immáron egy éve minden mozdulatát figyeli a mesterséges intelligencia - állítólag ez jó, és hamarosan máshol is bevezetik a rendszert.

A mesterséges intelligencia elég felkapott kifejezés mostanában, sok cég az életünk minden területét "feljavítaná" vele. Eközben arról hallunk, hogy a korábban az emberiséget eltörölni óhajtó robot állampolgárságot kap, a robotautók pedig elárasztják pár éven belül az utakat. Van azonban ennél tovább is.

Kínában, Hangcsou város lakóinak (több mint 9 millió ember) minden mozdulatát figyeli a mesterséges intelligencia, már egy éve. Mindez a City Brain nevű rendszer bevezetésének köszönhető - a mesterséges intelligenciára alapozó rendszer a város infrastruktúrájához kapcsolódik, és tavaly októberben telepítették, az Alibaba és a Foxconn segítségével, annak reményében, hogy optimalizálják a városi életet.

A rendszer mindent követ: a rablásokat, bűncselekményeket, közlekedési dugókat, míg végül megtanulta a város egyedi mintáit, szokásait, igényeit. Természetesen a lakókat is követi a rendszer, többek között a közösségi oldalakon végzett tevékenységük alapján. De megfigyeli az emberek ingázási szokásait, vásárlásait, párbeszédeit, mozgását - mindezt adatbázisba is gyűjtötte.

Az Alibaba szerint Kínában az emberek kevésbé aggódnak a magánszféra védelme miatt, ezért haladhatnak ilyen gyorsan. A rendszer pedig állítólag jól működik. A bűnözés, az autóbalesetek és a dugók mértéke és száma mind csökkent. A rendszer képes megjósolni a közlekedési dugókat, majd ennek megfelelően átállítani a lámpákat, és megelőzni azok kialakulását. A bűnözőket is követi, így a rendőrség hamarabb elkap bárkit. A hatóságokat pedig automatikusan értesíti, ha szükséges - például, ha egy autó rossz helyen parkol.

Mivel a rendszert a lakosság okostelefonjaira is rákapcsolták, ezért az mindenkit értesít, ha rossz idő vagy mondjuk dugó várható. A City Brain akkora sikernek számít, hogy Kína más városaiba is telepíteni akarják, és hamarosan a világ egyéb területein is bevetnék.