Így elevenedhetnek meg régi fényképeink a mesterséges intelligenciának köszönhetően

A genealógiával foglalkozó MyHeritage egy egészen érdekes új szolgáltatást kínál felhasználóinak, amivel gyakorlatilag életre lehet kelteni egy adott személyről készült fényképet.

A Deep Nostalgia a D-ID-től licencelt mesterséges intelligencia segítségével tulajdonképpen olyan effektust alkot meg, amitől úgy tűnhet, hogy a fotón lévő illető valóban megelevenedett, ez pedig értelemszerűen sokakat alaposan le is nyűgözött.

Az iOS Live Photoshoz hasonlító Deep Nostalgia szinte bármilyen fényképet képes kezelni, és előre felvett videók közül választja ki azt, amelyik a legjobban passzol az adott anyaghoz. A MyHeritage kifejezetten azért alkotta meg ezt a funkciót, hogy felhasználóik ismét "mozgás közben" láthassák elhunyt rokonaikat, ami alapvetően egy elég kedvelhető kezdeményezés.

Ahogy az az alábbi példán is látszik, az MI nemcsak az arc egyes részeit képes mozgásra bírni, hanem még azt is elérhetjük vele, hogy a képen lévő személy mozgassa a fejét.

Sőt, a jelek szerint nemcsak régi fotókat, de még szobrokról készült képeket is viszonylag jól kezel a Deep Nostalgia, habár olykor elég ijesztőek lehetnek az életre kelt műalkotások.

