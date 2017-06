Így keress hatékonyabban a Wordben

A megfelelő beállításokkal sokat pontosíthatunk a Word-dokumentumokban végrehajtott kereséseinken.

A Microsoft Word rendelkezik egy meglehetősen hasznos keresés és csere funkcióval. Ennek hála az egész dokumentumot átkutathatjuk a keresett szó után, majd azt vagy azokat kicserélhetjük egy másikkal.

Ez hasznos például nevek cseréjénél is. Azonban a kereső alapból az egymást követő betűket kutatja fel, vagyis ha mi a "gép" szót keressük, akkor a "számítógép" és minden egyéb megjelenik, amelyben ez szerepel. A Word tehát alapból nem tudja, hogy mi egy konkrét szóra vagyunk kíváncsiak.

A programban azonban lehetséges a konkrét szavakat felkutatni, kizárva ezzel a szükségtelen találatokat.

Mindehhez a megnyitott dokumentumon belül a [Kezdőlap] fülön a [Szerkesztés] menüdobozt kell megkeresnünk. A [Keresés] helyett kattintsunk a felirat mellett lévő nyílra, és nyomjunk az [Irányított keresés] lehetőségre.

Ezután felugrik egy ablak, amelyben a [Keresett szöveg] résznél megadhatjuk a konkrét szavunkat. Most kattintsunk a bal alsó sarokban található [Egyebek] gombra, és a lenyíló részben pipáljuk be azt a dobozt, ami a [Csak ha ez a teljes szó] sor mellett látható. Akár a kis- és nagybetűket is megkülönböztethetjük, ha szükséges. A [Vissza] gombbal eltüntethetjük az extra beállításokat, majd elkezdhetjük a keresést a [Következő] gombbal.

A Word ezután csak azt emeli ki, ami után konkrétan kutatunk, és nem az összes lehetséges előfordulást.

A találatok finomítására persze sok további opciót is tartogat a Word - olyanokat, amelyek még a többi Office-alkalmazásban sem kaptak helyet.