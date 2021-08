Így nézhet ki a OnePlus új csúcstelefonja

Hatalmas kameraszigettel támadhat a OnePlus 10 Pro.

A OnePlus csúcstelefonjai az áremelések miatt az utóbbi években már egyre kevésbé számítanak bomba ajánlatnak, a kínai gyártó cserébe a specifikációkkal igyekszik igazolni a drágulást.

Ezért aztán mindig izgalmas kérdés, hogy milyen csúcsvassal állnak elő legközelebb, még ha a 9-es szériáról be is bizonyosodott, hogy a OnePlus bizony füllentett a teljesítményét illetően. Most éppen az őszre várt OnePlus 10 Pro van terítéken, amelyhez már összejött annyi pletyka, hogy látványterv is születhessen róla.

A renderekért Jermaine Smitet, azaz Concept Creatort illeti a dicséret, aki most a LetsGoDigitallel fogott össze a OnePlus 10 Pro megálmodására. Koncepcióján visszaköszön a hátlap bőrhatású borításáról szóló szóbeszéd, de a legfeltűnőbb a svéd Hasselblad támogatásával készült kamerarendszer, amely egy jókora, kerek szigeten kapott helyet.

A pletykák szerint a OnePlus a 10-es szériánál is ragaszkodik a trendekkel dacoló kétlencsés megoldáshoz, amivel az 1 hüvelykesre növelt, 100 megapixelt meghaladó felbontású szenzorok mellett két technológiai újdonság is debütálhat.

Az egyik a Super Panoramic Camera, amely egy prizma segítségével a két szenzor (széles és ultra széles látószög) képéből kombinál egy 140˚-os felvételt. A másik attrakció az ún. Bionic Lens lehet, ami az autofókusz késleltetését szoríthatja le 1 milliszekundum alá, tízszeres javulást hozva a területen.

A kameraszigeten látható csík arra a pletykára reflektál, mely szerint a OnePlus 10 Pro egy ilyen kialakítású LED-vakuval érkezhet. A készülék oldalán továbbá kiszúrhatjuk a gyártó egyik népszerű extráját, az értesítéseket lenémító kapcsolót (Alert Slider) is.

Ami pedig a specifikációkat illeti, a OnePlus csúcsragadozója a OnePlus 9 Próhoz hasonlóan lekerekített, 120 Hz-es AMOLED panelt kaphat, 1440p-s felbontással, mely alatt ezúttal már nem csak az ujjlenyomat olvasót, de az előlapi kamerát is elrejthetik.

Ezen kívül "akár" 12GB RAM-ról és 4500 mAh-s akkumulátorról is csiripelnek a jól értesült madarak, a telep villámgyors feltöltéséről a mellékelt 65 wattos Warp Charge 65 gondoskodhat.

A renderekre visszatérve, a készítő videó formájában is prezentálta az elképzelését, így több szögből is megcsodálhatjuk, hogy miként festhet a OnePlus következő üdvöskéje.

Nem árt viszont megjegyezni, hogy a felvételeken legalább két "kreatív" részlet is visszaköszön, amely pusztán az alkotó számlájára írható: a 3,5 mm-es jack csatlakozót szinte biztosan nem kapunk, a kamerasziget szegélyének bordázott kialakítása pedig csak tisztelgés a Hasselblad legendás 500 C modellje előtt.

