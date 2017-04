Így tiltsd le gyorsan a webkamerád

Megmutatjuk hogyan tilthatod le a Windowsban a webkamerád olyankor, amikor használaton kívül van.

Minden modern laptopnak van már webkamerája - aki pedig asztali gépet használ, szinte biztosan beszerzett már egy ilyen kiegészítőt. A webkamera annyira megszokott egy PC-n, hogy az operációs rendszerek saját kamerás alkalmazást is szoktak kínálni.

A webkamera persze egyben biztonsági kockázatot is jelent, elvégre ha valaki feltöri, kémkedhet utánunk - és erről még csak a LED sem ad visszajelzést, mivel megkerülhető.

A legegyszerűbb és leghatásosabb módszer mindennek a kivédésére a szigetelőszalag, amit Mark Zuckerberg is használ a gépén. Nem mindenki szereti azonban leragasztani a webkamerát. Mit lehet tenni ilyenkor? Több megoldás is van az eszköz átmeneti letiltására. Mi most egy olyat mutatunk, amit Windows alatt lehet bevetni, gyorsan és ingyen.

Mindössze egyetlen kattintással megoldja ugyanis a feladatot a Webcam On-Off névre keresztelt szoftver. Az alkalmazás hordozható is, vagyis telepítést a gépre nem igényel. A futtatáshoz persze rendszergazdai jogokra lesz szüksége.

A Webcam On-Off futtatása után meg kell várnunk, míg a program érzékeli a webkameránkat. Ez néhány másodpercet vehet igénybe.

Miután a szoftver megtalálta, a [Disable] gomb lenyomásával tudjuk letiltani a webkamerát. Ha ezt követően elindítunk egy programot, ami használná, akkor azt írja majd ki, hogy nem találja a webkamerát.

A webkamera ismételt engedélyezéséhez el kell indítanunk a Webcam On-Offot, majd a megjelenő üzenetet figyelmen kívül hagyva (ez arról tájékoztat, hogy nincs webkameránk) az [Enable] gombra kattintani. Ezután az eszköz ismét aktív lesz, 1-2 másodpercen belül a felirat is zöldre vált.

A szoftver egyben kamerás alkalmazásnak is jó, bár csak képet rögzít, videót nem.

Miért jó biztonsági kiegészítés egy PC-n a Webcam On-Off? Azért, mert tulajdonképpen a webkamera driverét tiltja le a gépen. A Windows emiatt nem képes felismerni és használni a webkamerát, vagyis teljesen lekapcsoltuk azt. Ha valaki fel is töri a gépünket, nem tud majd kapcsolódni a webkamera képéhez, ugyanis azt a rendszerünk eleve nem látja. A különlegesen képzett hackerek persze felfedezhetik a trükköt, és aktiválhatják a drivert, de ilyennel remélhetőleg nem találkozik senki a hétköznapok során. Aki pedig ilyen szélsőséges forgatókönyvtől tart, az ne feledje a szigetelőszalagot.