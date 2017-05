Itt a Google Daydream 2.0

Az Euphrates minden eddigi alkalmazást támogat majd, okostelefonon és önálló headseten egyaránt működik.

Mostanáig a Google saját Daydream View headsete volt az egyetlen, ami támogatta a Daydream VR-platformot, illetve okostelefonból is csak nyolc volt ezzel kompatibilis.

Hirdetés

Az LG, az ASUS és a Motorola következő mobiljai azonban szintén támogatják majd, ahogyan hamarosan a Samsung Galaxy S8 és a Galaxy S8+ is. Lesz továbbá önálló headsete a Lenovonak és az HTC-nek.

Amikor ezek megérkeznek, már új Daydream szoftvert használnak majd. Ez lesz a Daydream 2.0, ami Euphrates kódnéven fut.

A főképernyő segít jobban eligazodni a tartalmakban, van új menürész, amit bármilyen appból elő lehet hívni, és megnézni az értesítéseket. Van Cast-támogatás, megoszthatóak a képernyőképek és a felvett videók is.

A Daydreamen belül a Chrome böngésző teljes verzióját is lehet majd használni, Daydream kontrollerrel, WebVR-támogatással és teljes képernyős videókkal. A webes VR-tartalmak mellett az AR-tartalmak is támogatottak lesznek, illetve készül egy YouTube VR app is, amelyen belül avatarokkal lehet chatelni másokkal.

Sok minden változik a motorháztető alatt is, például támogatást kap a Snapdragon 835 és a Mali-G71, a Vulkan grafikus API, illetve a Unity és az Unreal audio. A Seurat nevű eszköz eközben összetett 3D-s környezeteket képes gyorsan renderelni mobilokon.