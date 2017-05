Korlátlan mobilinternetes tarifacsaláddal újított a Telenor

Az új kék tarifacsomagokkal többé nem kell visszafogni magunkat a mobilnet-használatban.

Telenor Hello Data néven új tarifacsomagokat indított el a Telenor. Ezeket a konstrukciókat azok választhatják nagy örömmel, akik számára eddig fontos megkötést jelentett a havidíjban foglalt 1-2-3 gigabájtos határ, mert a mobiljukat is inkább netezésre, levelezésre, chatelésre és közösségi megoldásokra használták, míg a hanghívás másodlagos számukra.

Már ez sem rossz ajánlat, de sikerült 19-re lapot húzni azzal, hogy a Hello Data esetében nincs előre, kötelezően bevállalt hűségidő, tehát a szerződés megkötésekor nem kell elkötelezni magunkat a Telenorhoz (és ehhez a csomaghoz) 1 vagy akár 2 évre. Rizikós, de bátor lépés mindez a kékektől, hiszen ha valamelyik másik szolgáltató hasonló tartalmú, vagy épp jobb árszintű csomaggal jelentkezik, a Hello Data ügyfelek akár azonnal válthatnak is.

Nézzük, mit ad a négyféle konstrukcióban választható csomag!

A belépő szintnek számító Start 50 perc hanghívást tartalmaz ebbe már belfüldi és EU roaming egyaránt beleszámít, ami nem nagy meglepetés annak tudatában, hogy épp egy hónap múlva törlik el az EU-ban az extra adatbarangolási díjakat. Külön számolódik viszont még az EU-s adatroaming, itt 5 GB jár egy hónapra, a havidíj pedig 5990 forint. Az eggyel komolyabb Standard csomag 9990 forintért 200 perc hívást és 7 GB EU-s adatroamingot tartalmaz, a Medium 14990 forintos havidíjába 500 perc hívás és 11 GB EU-adatroaming fért bele, a legnagyobb csomag pedig a Premium, melyben már a hívásmennyiség is korlátlan, az adatbarangolás 14 GB-ig szól, ezért 19990 forintot kell fizetni. Mindegyik csomag esetében érvényes azonban a korlátlan havi mobilnet, valamint a hűségidő nélküli szerződéskötés.

Sok a kártya, de kevés az okos felhasználó

A Telenor magyarázata szerint Magyarországon ugyan kiemelkedően magas a SIM kártyák elterjedtsége (a lakosság számára vetítve 117 százalék), és a Telenornál új számlás csomaggal együtt eladott készülékek 98 százaléka is okostelefon, mégis viszonylag alacsony a mobilos adatforgalom.

Szóval az új tarifacsomagok tervezésénél azt az egyértelmű kérdést tették fel, vajon a sok SIM kártya és a szinte már domináns okostelefonok mellett miért használják a jó minőségű, gyors mobilnetet?

Erre kér magyarázat látszik ésszerűnek: az emberek egy része még nem látja, miért is jó a mobilnet, ezért szükség van az oktatásra, a technológia népszerűsítésére. Viszont akik tudják és szeretik is a mobilos internetezés előnyeit, még mindig tartanak a korlátozásoktól, és sokféle internetes feladatot nem mobilneten végeznek, hogy ki ne fogyjanak a havi keretből. Ezért is hozták létre a Hello Data tarifákat, és az új lehetőségtől a mobilnet-használat gyorsabb elterjedését, jobb kihasználását várják.

Telenor Hello Data Start Standard Medium Premium Adatforgalom Korlátlan Hívás belföldi hálózatba és EU roaming 50 perc 200 perc 500 perc Korlátlan EU adatroaming 5GB 7GB 11GB 14GB Hűségidő Hűségidő nélkül Bruttó havidíj 5 990 Ft 9 990 Ft 14 990 Ft 19 990 Ft

A Telenor Hello Data csomagjai új hangvételű reklámkampánnyal érkeznek. A május 15-én debütáló reklámfilm nem hősöket állít a nézők elé, hanem a mindennapi emberek mindennapi pillanatait mutatja be. A 60 másodperc alatt 47 élethelyzetet bemutató film dinamikus képsorait Magyaroszágon forgatták, és a végső anyagba bekerültek spontán utcai jelenetek, vagy éppen az egyik szereplő korábban, az okostelefonjával rögzített személyes felvétele is. A reklám ezzel az alkotói és szereplői szabadsággal a korlátlan mobilinternet-elérés nyújtotta szabadságérzést fejezi ki.