Lehengerlően erős az új iMac Pro; szebbek és jobbak az új iPadek

A csúcsmodell 18-magos Xeon processzorral és 5K-s kijelzővel rendelkezik. Kaby Lake-re vált az iMac sorozat; A10X lapkával és 120 Hz-es kijelzővel érkeznek az új iPad Pro táblák.

Az Apple a tegnap esti WWDC fejlesztői konferenciáján számos érdekességet bemutatott. Miközben az Apple TV Amazon Prime Video-támogatást kap, az Apple Watch okosórákra pedig érkezik a watchOS 4, az elsősorban motorháztető alatti változtatásokkal frissítő macOS High Sierra operációs rendszert új és frissített gépek is kísérték.

Bivalyerős iMac Pro, új iMacek

Néhány éve már, hogy az Apple frissítette a Mac Pro vonalat, és időbe telik még, mire megérkezik az új modell. Addig is azonban nem maradnak választás nélkül azok, akik erős Macet akarnak. Az új iMac Pro ugyanis decemberben érkezik, 4999 dollártól fölfelé. A csúcsmodellbe 5120 x 2880-as felbontású kijelző, 18-magos Intel Xeon processzor és 128 GB ECC memória kerülhet.

Nem hiányzik a gépből az AMD Radeon Vega grafikus vezérlés, akad négy darab Thunderbolt 3 port és egy 10 gigabites Ethernet port. A rendszer része lesz egy UHS-II-es SDXC-kártyahely, a 802.11ac-s WiFi, a Bluetooth 4.2, egy 500 wattos táp, illetve férőhely egy 4 TB-os SSD-nek is. A belépőmodell "csak" 32 GB RAM-ot, egy 8-magos Xeon CPU-t és 1 TB tárhelyet kap, ez kerül majd 4999 dollárba.

Frissült a többi iMac is, méghozzá az Intel Kaby Lake processzoraival, jobb kijelzőkkel, erősebb grafikus vezérléssel, több memóriával, gyorsabb tárhellyel. Az új modellek 21,5 és 27 hüvelykes méretekben jönnek. A kisebb verzió 32 GB RAM-mal és Intel Iris Plus 640 grafikával nyit, de AMD Radeon Pro 555 vagy Pro 560 is kerülhet bele. A 27 hüvelykes kiadás már 64 GB RAM-mal is megbirkózik, valamint egy 2 TB-os SSD-vel és egy Fusion Drive-val. Mindegyik modell támogatja a 10 bites HEVC/H.265-ös videodekódolást. Az 5K-s verzió Radeon Pro 570, 575 és 580 grafikus vezérléssel is vihető, minden gépre két Thunderbolt 3 port kerül. A kijelzők 43 százalékkal világosabbak a régiekhez mérten és már 1 milliárd színt támogatnak. Az új iMacek az Apple új Metal 2 grafikus technológiáját is támogatják, amely utat nyit a külső videokártyák, a Steam VR, valamint a Unity és az Unreal engine-ek előtt. Az új iMacek 1099 dollártól lesznek vihetőek.

Az új iPad Pro - szebb, jobb, gyorsabb, két méretben

Az Apple várva-várt 10,5 hüvelykes iPad Pro táblagépe 20 százalékkal több kijelzőt ad a 9,7 hüvelykeshez mérten, pedig nagyjából ugyanakkora, kisebb kerettel a képernyő körül, kompakt házban.

Az új modellbe az Apple A10X lapkájka került, ami 30 százalékos teljesítménynövekedést és 40 százalékkal jobb grafikát garantál. Az új kijelző (ebben a méretben 2224 x 1668-as) 120 Hz-es képfrissítéssel újít, ami dinamikusan változik a tartalmak függvényében és a fogyasztást segítve (az üzemidő 10 óra lehet maximum), továbbá az Apple Pencil válaszidejét is csökkenti, 20 milliszekundumra. Vagyis kellemesebb lesz vele írni és rajzolni.

Az új iPad Pro kijelzőjén elfér egy teljes méretű billentyűzet, és a teljes méretű külső billentyűzeteket is támogatja. Ugyanazt a 12 megapixeles hátlapi és 7 megapixeles előlapi kamerát kínálja, mint az iPhone 7. Nem hiányzik a jackcsatlakozó sem.

Frissült ezzel párhuzamosan a 12,9 hüvelykes modell is, ami ugyanezeket az újdonságokat tudja. Az árazás 649 dollártól indul a 10,5 hüvelykes modell 64 GB-os kiadásával, és 1099 dollárig emelkedik a 12,9 hüvelykes 512 GB-os változatáig. A 9,7 hüvelykes iPad Pro kiesik a kínálatból, de ilyen méretben lesz egy belépőmodell, 329 dollártól fölfelé.

Értelemszerűen iOS 10-zel érkeznek, de ősszel frissülnek iOS 11-re is. Az új mobil operációs rendszer újdonságaira hamarosan külön cikkben világítunk rá.