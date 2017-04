Más gondja is van az iPhone 8-nak

A 3D-s arcfelismerő technológia mellett a kijelzőbe ágyazott ujjlenyomat-olvasóval is komoly problémák vannak.

Nemrég arról szóltak a hírek, hogy az Apple gondban van a 3D-s arcfelismerő technológiával, ami talán nem is debütálhat az idei iPhone 8-ban, csak a 2018-as iPhone 8S-ben. Ez a funkció lesz az, amely képes felismerni a tulajdonosát, és feloldani a készülék zárolását. A mélységadatokat is kiszámolja, vagyis amikor a hátsó kamera is megkapja a funkciót, akkor már nem kell kettő darab a készülékre.

Egy másik elemző, Timothy Arcuri azonban arra figyelmeztet, hogy az iPhone 8-cal más gond is van. A kijelzőbe ágyazott Touch ID ujjlenyomat-olvasóból ugyanis nem tud eleget gyártani az Apple saját AuthenTec cége. Az Apple pedig nem akar külső segítséget bevonni.

Az Apple állítólag három megoldást mérlegel. Az első, hogy kihagyja a Touch ID-t, és csak az arcfelismerésre támaszkodik - de ez a szakértők szerint nem túl valószínű. A második, hogy a szenzort a hátlapra költözteti, bár az Apple szerint az nem lenne felhasználóbarát. A harmadik megoldás pedig az, hogy bár az iPhone 8 az iPhone 7S-sel és az iPhone 7 Plusszal egyszerre mutatkozik be, a megjelenésére csak a gyártási problémák elhárítása után kerülne sor.

Egy másik jelentés kitért rá, hogy mindhárom iPhone-ban 3 GB RAM lesz, az iPhone 8 pedig dupla akkumulátort kap majd a jobb üzemidő érdekében. Az viszont már aggasztó, hogy a normál modellek alapból csak 32 GB tárhelyet kapnak, miközben az idei alap a 64 GB, microSD-foglalat pedig nincs az almás készülékekben. Marad továbbá a Lightning csatlakozó is, ami ennek ellenére a színfalak és a burkolat mögött már USB-C-re épít, a gyorsabb töltés érdekében.